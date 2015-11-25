Президент Азербайджана отозвал нескольких дипломатов

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве Гасана Султан оглу Зейналова с должностей генерального консула Азербайджанской Республики в городе Стамбул Турецкой Республики и одновременно постоянного представителя Азербайджанской Республики при Организации Черноморского экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, Г.Султанов отозван с должностей генерального консула Азербайджанской Республики в городе Стамбул Турецкой Республики и постоянного представителя Азербайджанской Республики при Организации Черноморского экономического сотрудничества.

Согласно другому распоряжению президента Ильхама Алиева, Мурад Низами оглу Наджафбейли отозван с должности постоянного представителя Азербайджанской Республики в Отделении ООН в городе Женева и при других международных организациях.