Президент Азербайджана отбыл с визитом в Пакистан

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 28 февраля прибыл с визитом в Исламскую Республику Пакистан для участия в 13-м Саммите Организации экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

В Международном аэропорту имени Беназир Бхутто города Исламабад в честь президента Азербайджанской Республики был выстроен почетный караул.

Главу нашего государства встречали высокопоставленные официальные лица Пакистана.

Затем был дан пушечный залп, прозвучали государственные гимны Азербайджана и Пакистана.