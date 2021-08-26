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Президент Азербайджана: Называть Армению независимой страной абсолютно необоснованно

Президент Азербайджана: Называть Армению независимой страной абсолютно необоснованно "Мы развенчали все мифы армян. Сегодня Армения уже открыто признает, что не может сама обеспечить свою безопасность, защитить свои границы, жить за свой счет. В таком случае о независимости не может быть и речи"
Внешняя политика
26 августа 2021 г. 16:04
Президент Азербайджана: Называть Армению независимой страной абсолютно необоснованно

"Мы развенчали все мифы армян. Сегодня Армения уже открыто признает, что не может сама обеспечить свою безопасность, защитить свои границы, жить за свой счет. В таком случае о независимости не может быть и речи".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с семьями шехидов и гази карабахской войны.

"Называть Армению независимой страной совершенно необоснованно. Потому что абсолютного большинства признаков, присущих независимой стране, в армянском государстве нет. И причиной этому стала их оккупационная политика. Если бы они в свое время последовали моим словам и покинули наши земли, то не оказались в такой плачевной ситуации", - подчеркнул президент.

Глава государства сказал, что Армения еще долгие годы будет переживать шок от сокрушительного поражения.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Ermənistanı müstəqil ölkə adlandırmaq tamamilə əsassızdır"

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