Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новому президенту Филиппин

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Филиппины Родриго Дутерте.
Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Филиппины.
Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Филиппинами.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Филиппин".
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook