Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новому президенту Филиппин

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Филиппины Родриго Дутерте.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Филиппины.

Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Филиппинами.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Филиппин".