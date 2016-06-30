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    Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новому президенту Филиппин

    Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Филиппинами

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Филиппины Родриго Дутерте.

    Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Филиппины.

    Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Филиппинами.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Филиппин".

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