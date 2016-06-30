​Президент Азербайджана направил поздравительное письмо генерал-губернатору Канады

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное послание генерал-губернатору Канады Дэвиду Джонстону.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин генерал-губернатор,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем Канады.

В этот знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю дружественному народу Канады – постоянного процветания и благополучия".