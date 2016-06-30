​Президент Азербайджана направил поздравительное письмо генерал-губернатору Канады

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное послание генерал-губернатору Канады Дэвиду Джонстону.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин генерал-губернатор,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем Канады.
В этот знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю дружественному народу Канады – постоянного процветания и благополучия".
News DepartmentАвтор новости
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