​Президент Азербайджана направил поздравительное письмо президенту Шри-Ланки

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Маитрипале Сирисене. Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка.
Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути дальнейшего развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Шри-Ланкой.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Шри-Ланки".
News DepartmentАвтор новости
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