​Президент Азербайджана направил поздравительное письмо президенту Шри-Ланки

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Маитрипале Сирисене. Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути дальнейшего развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Шри-Ланкой.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Шри-Ланки".