​Президент Азербайджана направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Греции

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Греции Прокопису Павлопулосу. Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Греческой Республики.

Верю, что мы будем прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления дружественных отношений между Азербайджаном и Грецией, успешного продолжения и впредь в двустороннем и многостороннем порядке нашего сотрудничества, представляющего взаимный интерес.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Греции".

