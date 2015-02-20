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    ​Президент Азербайджана направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Греции

    Будем прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления двусторонних и многосторонних дружественных отношений

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Греции Прокопису Павлопулосу. Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

    "Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Греческой Республики.
    Верю, что мы будем прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления дружественных отношений между Азербайджаном и Грецией, успешного продолжения и впредь в двустороннем и многостороннем порядке нашего сотрудничества, представляющего взаимный интерес.
    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Греции".

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