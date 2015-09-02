​Президент Азербайджана направил поздравительное письмо капитанам-регентам Республики Сан-Марино

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо капитанам-регентам Республики Сан-Марино Андреа Беллуци и Роберто Вертурини.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваши превосходительства,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Сан-Марино – Днем Республики.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а вашему дружественному народу - постоянного благополучия и процветания".