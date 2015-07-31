​Президент Азербайджана направил поздравительное письмо главе Швейцарской Конфедерации

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Швейцарской Конфедерации госпоже Симонетте Соммаруге.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемая госпожа президент,
От своего имени и от имени азербайджанского народа передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня основания Конфедерации.
Уверен, что мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия, направленные на развитие азербайджано-швейцарских отношений, укрепление наших дружественных связей, расширение сотрудничества во всех областях.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному швейцарскому народу – постоянного процветания и благополучия".
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook