​Президент Азербайджана направил поздравительное письмо главе Швейцарской Конфедерации

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Швейцарской Конфедерации госпоже Симонетте Соммаруге.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемая госпожа президент,

От своего имени и от имени азербайджанского народа передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня основания Конфедерации.

Уверен, что мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия, направленные на развитие азербайджано-швейцарских отношений, укрепление наших дружественных связей, расширение сотрудничества во всех областях.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному швейцарскому народу – постоянного процветания и благополучия".