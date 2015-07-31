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    ​Президент Азербайджана направил поздравительное письмо главе Швейцарской Конфедерации

    В этот знаменательный день желаю дружественному швейцарскому народу постоянного процветания и благополучия

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Швейцарской Конфедерации госпоже Симонетте Соммаруге.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемая госпожа президент,

    От своего имени и от имени азербайджанского народа передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня основания Конфедерации.

    Уверен, что мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия, направленные на развитие азербайджано-швейцарских отношений, укрепление наших дружественных связей, расширение сотрудничества во всех областях.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному швейцарскому народу – постоянного процветания и благополучия".

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