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    Президент Азербайджана направил поздравительное письмо главе Шри-Ланка

    Письмо направлено по случаю национального праздника - Дня независимости

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипале Сирисене.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости.

    В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Шри-Ланки - мира и процветания".

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