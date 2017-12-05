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    Президент Азербайджана направил поздравительное письмо финскому коллеге

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Финляндской Республики Саули Нийнисте.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Финляндской Республики – Днем независимости.

    B столь знаменательный день передаю Вам и дружественному народу Финляндии свои наилучшиe пожелания". 

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