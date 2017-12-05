Президент Азербайджана направил поздравительное письмо финскому коллеге

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Финляндской Республики Саули Нийнисте.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Финляндской Республики – Днем независимости.
B столь знаменательный день передаю Вам и дружественному народу Финляндии свои наилучшиe пожелания".
News DepartmentАвтор новости
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