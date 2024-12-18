Президент Азербайджана надеется, что до явного противостояния России и НАТО дело не дойдет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что до явного противостояния России и НАТО дело не дойдет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что до явного противостояния России и НАТО дело не дойдет.

Как передает Report, об этом глава государства заявил в интервью генеральному директору Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

"Представить такой сценарий, что НАТО и Россия сойдутся в явной войне, это все равно, что представить мировой апокалипсис", - заявил Ильхам Алиев.

"Во-первых, потому что все понимают катастрофические последствия этого для всего мира, для всех стран. И, конечно же, для тех стран, которые граничат с регионами.

Во-вторых, все-таки надеюсь, что смена администрации в Соединенных Штатах будет также и сменой внешнеполитических ориентиров. Надеяться на это позволяет опыт президентства господина Трампа в первый период, а также те заявления, которые были сделаны им и членами его команды в период предвыборной кампании и после нее", - сказал президент Ильхам Алиев.

"То есть понятно, что победителей в этой войне не будет. И ни одна страна, даже расположенная далеко от, скажем, региона НАТО или территории России не будет чувствовать себя в безопасности. Я думаю, что хватит политической мудрости и в Вашингтоне, и в Москве, а также и в других столицах для того, чтобы такой кошмарный сценарий не реализовался", - сказал глава государства.