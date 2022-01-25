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Президент Азербайджана: Мы получаем положительные известия из Армении

Президент Азербайджана: Мы получаем положительные известия из Армении Вы вчера также ознакомились с работами по созданию Зангезурского коридора. Уже с успехом строятся и автомобильная, и железная дороги.
Внешняя политика
25 января 2022 г. 14:42
Президент Азербайджана: Мы получаем положительные известия из Армении
Ильхам Алиев
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Вы вчера также ознакомились с работами по созданию Зангезурского коридора. Уже с успехом строятся и автомобильная, и железная дороги.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время приема в видеоформате делегации во главе с министром дорог и градостроительства Ирана, сопредседателем Совместной азербайджано-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству Ростамом Гасеми.

"Мы получаем положительные известия и из Армении. Армения со своей стороны планирует дать старт этим работам. Надеюсь, что послевоенный период откроет новые возможности для всего региона. Конечно же, вклад Ирана в эти работы очень значим", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: We receive positive news from Armenia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Ermənistandan müsbət xəbərlər alırıq"

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