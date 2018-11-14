Президент Азербайджана: Мы активно взаимодействуем с Беларусью в политической плоскости

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ "В ближайшее время состоится мой официальный визит в Беларусь. Мы в Азербайджане придаем очень большое значение предстоящему визиту, и в преддверии визита я вас пригласил с тем, чтобы обсудить программу визита, а также некоторые аспекты наших двусторонних отношений. Мы видим и знаем, что и в Беларуси придается большое значение предстоящему официальному визиту президента Азербайджана. Буквально недавно президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко пригласил посла Азербайджана в Республике Беларусь для того, чтобы также высказать свое мнение и обсудить вопросы, связанные с предстоящим визитом. Сегодня мы с вами встречаемся, и вы как опытный дипломат хорошо знаете, что такая практика редко встречается в отношениях между странами. Это показатель высокого уровня наших отношений, высокого уровня уважения и взаимного доверия".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в нашей стране Геннадием Ахрамовичем.

"Тот факт, что мой предстоящий визит будет моим пятым официальным визитом в Беларусь, а Александр Григорьевич четыре раза совершал официальные визиты в Азербайджан, думаю, самый лучший показатель того, насколько динамично и успешно развиваются наши отношения.

Наши отношения охватывают многие сферы. Мы активно взаимодействуем в политической плоскости. Как я уже сказал, уровень взаимного доверия настолько высок, что мы обсуждаем все вопросы двусторонней повестки дня, региональные, международные вопросы. Хорошие показатели видим в экономической сфере. Рост товарооборота тому хороший пример. Также уже функционируют и торговые представительства Беларуси в Азербайджане, Азербайджана в Беларуси. Промышленная кооперация демонстрирует, думаю, исключительную эффективность. Те проекты, которые мы наметили с Александром Григорьевичем, реализованы. Сегодня это укрепляет промышленный потенциал Азербайджана. Также в сфере образования, науки, в культурной сфере, то есть полноценные отношения сегодня связывают наши страны.

Также немаловажным фактором наших отношений является сотрудничество в военно-технической сфере. Мы приобретаем военную технику в Беларуси и очень довольны качеством и показателями. Беларусь и в сфере военной промышленности демонстрирует очень высокий уровень, и мы намерены продолжать сотрудничество в военно-технической сфере. Правда, как вы знаете, в Армении это вызывает, скажу так, приступы психоза, что крайне удивительно, потому что Азербайджан закупает вооружение не только в Беларуси. Крупнейшим поставщиком военной техники в Азербайджан является Россия. Также мы в большом объеме приобретаем вооружение и технику в Турции, Израиле, Пакистане, европейских странах. Поэтому удивительно, что претензии предъявляются исключительно Беларуси. Я считаю, что это проявление комплекса неполноценности в Армении по отношению к Беларуси, и причины достаточно просты. Потому что и Беларусь, и Армения обрели независимость в одно и то же время. Сегодня Армения является одной из беднейших стран мира и находится на дне, и яркий тому показатель это то, что власть, которая 20 лет эксплуатировала свой народ и разграбляла его, была сметена армянским народом", - добавил глава государства.

По словам президента, Беларусь, несмотря на в свое время наложенные санкции, успешно развивалась и развивается: "Это результат мудрой политики президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко. Беларусь стала мощным государством с развитой промышленностью, с развитым сельским хозяйством, с высоким уровнем социальной защищенности. Я как человек, который часто бывал в вашей стране, говорю это совершенно объективно и искренне. Поэтому нам кажется, что необоснованные претензии, которые высказываются вашей стране со стороны Армении, имеют в своей природе именно вот этот фактор".