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Президент Азербайджана: Коридор в Нахчыван не повредит ничьим интересам

Президент Азербайджана: Коридор в Нахчыван не повредит ничьим интересам "Это беспокойство совершенно совершенно безосновательно"
Внешняя политика
13 апреля 2021 г. 13:46

Коридор в Нахчыван не отрежет Иран от Армении и не повредит ничьим интересам.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая в Университете ADA на вопрос иранского журналиста, выразившего беспокойство иранских экспертов касательно этого коридора.

"Касательно обеспокоенности насчет границ, это беспокойство совершенно безосновательно. Некоторое беспокойство было в самом начале послевоенного периода. Высокопоставленная иранская делегация посетила Азербайджан. Мы подробно обсудили с главой МИД Ирана Зарифом и с заместителем главы МИД Аббасом Аракчи наши точки зрения. Мы нашли общую почву. Иранская делегация также после посетила Россию, Турцию, обсудили тот же вопрос и пришли к полному консенсусу. Иран поддерживает этот проект а также «3 + 3» формат.

Это никак не отрежет Иран от Армении, это будет соединение железных дорог, дорог. То есть никак не отрежет их, не повредит ничьим интересам. Напротив, позволит Ирану посредством Нахчыванской железной дороги ездить в Ерасх, в Армению.

Думаю, мы имеем полную поддержку Ирана в этом проекте", - заявил президент Азербайджана.

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