Президент Азербайджана: Используя все международные инструменты, мы восстановили территориальную целостность

"Наше активное взаимодействие с ООН началось после агрессии Армении, и в 1993 году были приняты общеизвестные резолюции Совета Безопасности. Это был очень позитивный шаг, очень обнадеживающий для нас жест поддержки, касающийся армянской агрессии. Т

"Наше активное взаимодействие с ООН началось после агрессии Армении, и в 1993 году были приняты общеизвестные резолюции Совета Безопасности. Это был очень позитивный шаг, очень обнадеживающий для нас жест поддержки, касающийся армянской агрессии. Требование немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских войск с наших международно признанных территорий было очень важным политическим жестом Совета Безопасности".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 августа на встрече с новоназначенным резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой.

"Но, к сожалению, эти резолюции не были исполнены, и, как вы, наверное, знаете, я лично неоднократно поднимал вопрос об отсутствии механизма исполнения резолюций Совета Безопасности. В некоторых случаях резолюции исполняются за короткий период времени, но когда дело доходит до нас, они обычно не выполняются международными участниками... Мы сами выполнили резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Мы действовали, руководствуясь Уставом ООН. Статья 51 признает право каждой страны на самооборону. Таким образом, используя все международные инструменты, мы восстановили свою территориальную целостность", - сказал глава государства.