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Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо иракскому коллеге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо иракскому коллеге Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил иракского коллегу
Внешняя политика
3 октября 2024 г. 11:13
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо иракскому коллеге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Иракской Республики Абдель Латифу Джамалу Рашиду.

Как передает Report, в письме говорится:

"От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Ирак.

Верю, что нашими совместными усилиями дружественные отношения между нашими странами будут развиваться и впредь, наше сотрудничество как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних институтов будет расширяться.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Ирака – постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan sends letter to his Iraqi counterpart
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev iraqlı həmkarını təbrik edib

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