Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо иракскому коллеге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Иракской Республики Абдель Латифу Джамалу Рашиду.
Как передает Report, в письме говорится:
"От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Ирак.
Верю, что нашими совместными усилиями дружественные отношения между нашими странами будут развиваться и впредь, наше сотрудничество как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних институтов будет расширяться.
В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Ирака – постоянного благополучия и процветания".