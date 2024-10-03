Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо иракскому коллеге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил иракского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Иракской Республики Абдель Латифу Джамалу Рашиду.

Как передает Report, в письме говорится:

"От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Ирак.

Верю, что нашими совместными усилиями дружественные отношения между нашими странами будут развиваться и впредь, наше сотрудничество как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних институтов будет расширяться.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Ирака – постоянного благополучия и процветания".