Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Аль-Арабия"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Аль-Арабия»

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Аль-Арабия" Саудовской Аравии.

Как сообщает Report, интервью главы нашего государства было показано на том же канале 26 августа.

Представляем интервью.

Корреспондент: Уважаемые зрители канала "Аль-Арабия", приветствуем вас из столицы Азербайджанской Республики, прекрасного города Баку. Сегодня я буду брать эксклюзивное интервью у президента Азербайджана Ильхама Алиева. Эта встреча приходится на период после подписания соглашения между Арменией и Азербайджаном при поддержке президента США Дональда Трампа. Сегодня мы переживаем эти исторические дни и будем обсуждать этот конкретный вопрос. В то же время мы поговорим о роли Азербайджана между Востоком и Западом. Также обсудим с президентом Ильхамом Алиевым роль Азербайджана на Южном Кавказе.

Господин президент, добро пожаловать на канал "Аль-Арабия".

Президент Ильхам Алиев: Очень рад вас видеть. Добро пожаловать в Азербайджан.

Корреспондент: Спасибо, господин президент, с Вашего позволения я сейчас хотела бы обратиться к тому историческому соглашению, которое было подписано между Арменией и Азербайджаном при посреднических усилиях Дональда Трампа. Хотелось бы узнать Ваши общие впечатления об этом соглашении. Что нам ожидать дальше?

Президент Ильхам Алиев: Думаю, что произошедшее в Вашингтоне 8 августа фактически является концом противостояния и выходом из тупиковой ситуации. Мы долгое время воевали с Арменией. Именно Армения оккупировала азербайджанские территории с начала 1990-х годов. А в то время Азербайджан был очень слаб. У нас не было армии, тогда как у Армении были сторонники за рубежом, которые оказывали ей поддержку в оккупации азербайджанских территорий.

Таким образом, почти 20 процентов наших территорий были оккупированы Арменией, и у нас был один миллион беженцев и вынужденных переселенцев. В то время это был один из самых высоких показателей на душу населения при том, что население Азербайджана составляло восемь миллионов человек. То есть один миллион человек остались без крова.

Первая Карабахская война закончилась в 1994 году перемирием, и мы включились в череду бесконечных и, как мы увидели, бесполезных переговоров, которые длились до 2020 года, когда началась Вторая Карабахская война и мы освободили свои международно признанные территории.

Почти пять лет назад, в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджан восстановил справедливость, международное право и собственное достоинство, вернув свои земли. После этого в процессе возник определенный вакуум, поскольку тогда посредники не знали, что им делать дальше. И вновь именно Азербайджан предложил запустить мирный процесс с Арменией. Повторюсь, именно мы инициировали формат переговоров. Мы же представили и проект мирного соглашения. По сути, парафированный в Вашингтоне 8 августа документ основан на азербайджанской версии видения урегулирования межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как я уже сказал, переговоры длились несколько лет и завершились в Вашингтоне при активной поддержке президента Трампа и его команды. Считаю, что это действительно конец конфликта, конец войны. Формально мирное соглашение не было подписано по одной конкретной причине: в конституции Армении по-прежнему есть положение, которое ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана.

Насколько мы понимаем, они внесут поправку. И как только эта конституционная поправка будет внесена, как только территориальные претензии к Азербайджану будут изъяты, будет подписано официальное мирное соглашение.

Но сам факт парафирования этого документа Азербайджаном и Арменией в Белом доме в присутствии президента Трампа уже означает конец войны, длившейся с перерывами более тридцати лет. Это открывает совершенно новые возможности для региона Южного Кавказа и для более широкого региона Центральной Азии и Ближнего Востока.

Корреспондент: Господин президент, Вы отметили поправку, которая должна быть внесена в конституцию Армении. Если в Армении произойдут какие-либо внутриполитические изменения, могут ли они навредить данному процессу сейчас, когда мы говорим о мире?

Президент Ильхам Алиев: Трудно сказать, и я могу лишь догадываться и надеяться, что ничто не помешает этому процессу. Но, повторюсь, у меня нет абсолютной гарантии, так как я не очень хорошо знаком с внутренней политикой Армении. Мы знаем, что следующим летом там пройдут парламентские выборы. И мы знаем, что они работают над проектом новой конституции. Но если будет сильное внешнее вмешательство, то да, мы можем подумать, что это может нарушить ранее согласованные вопросы. Но это очень навредило бы самой Армении. Потому что, независимо от того, кто подписал документы в Вашингтоне, они были подписаны от имени Армении лидером Армении. Если там что-то произойдет, что-то изменится, и они отступят от подписанного, это серьезно ухудшит отношения между Арменией и Соединенными Штатами. Не только Соединенные Штаты, но и все международное сообщество поддерживало этот процесс, включая Европейский Союз, Турцию, наших друзей в арабских странах. Одним словом, все международное сообщество.

Поэтому мы настроены позитивно в этом отношении. Нарушение этого соглашения означало бы идти против всего мира. А что они от этого выиграют? То, что было подписано в Вашингтоне, для Армении является гарантией мира и стабильного развития.

Я немного рассказал о Первой Карабахской войне, но, знаете, чтобы объяснить то, что с нами произошло, вероятно, потребуются дни и месяцы. Была этническая чистка, был Ходжалинский геноцид, были убиты невинные люди. У нас по-прежнему числятся пропавшими без вести более 3 тыс. человек, и здесь, в Азербайджане, царили сильные эмоциональные переживания. Даже когда война закончилась нашей победой в 2020 году, в Азербайджане все еще были люди, которые требовали мести. Но в своем обращении к народу я сказал, что мы уже отомстили на поле боя. Мы не будем поступать с ними так, как они поступили с нами, потому что совершенное ими было военным преступлением.

Иными словами, если какое-либо будущее правительство Армении, независимо от того, когда оно придет к власти, поставит под сомнение то, что было подписано в Вашингтоне, то Армения столкнется с серьезными последствиями, поскольку баланс сил в регионе абсолютно в нашу пользу во всех отношениях. Думаю, это очевидно для всех, и, если Армения вновь поставит под сомнение нашу территориальную целостность, мы ответим адекватно.

Важность подписанного в Вашингтоне документа заключается в том, что обе стороны признают территориальную целостность друг друга и будут планировать свое будущее взаимодействие на основе этого фундаментального принципа международного права. Поэтому, если Армения перестанет признавать нашу территориальную целостность, мы поступим так же с их территориальной целостностью. И кто выиграет, а кто проиграет в этом случае? Думаю, это риторический вопрос. Считаю, что любое будущее правительство Армении проявит достаточно мудрости и использует разумный подход, чтобы не усомниться в наших договоренностях, достигнутых в Вашингтоне. И снова: это – соглашение между двумя государствами. Это не соглашение между мной и Пашиняном.

Корреспондент: Господин президент, это соглашение должно остаться неизменным в будущем. В Карабахе произошло много трагедий. Вы начали там восстановительные работы. В этом регионе были как азербайджанские, так и армянские вынужденные переселенцы. И все же, можно ли говорить о конце Минской группы?

Президент Ильхам Алиев: Да, роспуск Минской группы был одним из условий, выдвинутых Азербайджаном на самых первых этапах переговоров, и наша логика основывалась на том, что Минская группа была создана ОБСЕ в 1992 году для урегулирования карабахского конфликта. Поэтому, когда Армения официально признает Карабах частью Азербайджана, и когда они говорят, что конфликт исчерпан, это означает, что юридическое существование Минской группы является абсурдным. А если они настаивают на ее сохранении, это означает, что у них все еще есть территориальные претензии на Карабах. Именно эта логика легла в основу нашей позиции, и нам потребовалось много времени и усилий, чтобы убедить Армению согласиться с тем, что обе стороны должны написать письмо в ОБСЕ о роспуске Минской группы, что и произошло в присутствии президента Трампа. Итак, процесс начался, и это станет юридической смертью Минской группы, поскольку она уже почти пять лет не функционирует.

Что касается внутренне перемещенных лиц во время Первой Карабахской войны, то таковых у Армении не было, потому что Азербайджан не оккупировал территорию Армении. Они оккупировали нашу территорию. Вот почему у нас было так много беженцев и вынужденных переселенцев, которые жили в тяжелых условиях в эти годы.

Мы инициировали программу переселения еще во время оккупации, потому что абсолютное большинство из них жили в палаточных лагерях более десяти лет. Поэтому, как только я стал президентом, мы начали ликвидировать эти лагеря. Целиком и полностью этот процесс был завершен в 2007 году. Но все еще тысячи, десятки тысяч людей жили в очень плохих условиях. Так что сейчас начался процесс возвращения, основанный на программе под названием "Великое возвращение". На сегодняшний день мы уже расселили на освобожденных территориях более 50 тыс. человек. И этот процесс продолжается.

Но было два основных препятствия. Первым из них были мины. Армяне во время оккупации заложили более миллиона мин. С момента окончания Второй Карабахской войны в ноябре 2020 года вплоть до сегодняшнего дня с нашей стороны жертвами мин стали почти 400 человек, включая более 70 убитых. Остальные получили тяжелые увечья. Эти мины не позволяют нам проводить широкий, крупномасштабный процесс восстановления, поскольку в первую очередь нам необходимо обеспечить безопасность.

Вторым препятствием была полностью разрушенная инфраструктура в Карабахе. Наши города и деревни были стерты с лица земли, канализационная система, водоснабжение, электричество, железные дороги, автомагистрали – все было полностью разрушено. Поэтому в первые годы восстановления мы потратили большую часть денег на строительство инфраструктуры и, параллельно, – на строительство сел и городов. Сейчас мы находимся почти на завершающей стадии развития инфраструктуры. Я думаю, что полностью инфраструктурные проекты будут готовы, возможно, через два-три года. Сейчас мы тратим больше денег на жилищное строительство. Теперь это видно - здания как будто появляются из ниоткуда. Наш план – обеспечить достойные жилищные условия и рабочие места для всех бывших вынужденных переселенцев, и этот процесс уже начался. Как я уже сказал, более 50 тыс. человек уже живут на своих исконных землях.

Корреспондент: Господин президент, одним из главных следствий, вытекающих из этого соглашения, стало воплощение мечты Азербайджана — реализация Зангезурского коридора, или, как мы его называем, "Маршрута Трампа". Хотела бы спросить: как возникла сама идея "Маршрута Трампа"? Какие этапы этот маршрут обещает Азербайджану? Это, естественно, будет осуществлено при Вашей поддержке. Сыграет ли это маршрут важную стратегическую роль в отношениях между Азербайджаном и Европой?

Президент Ильхам Алиев: Чтобы ответить на этот вопрос, я должен немного углубиться в историю и объяснить зрителям, как так получилось, что Азербайджан был разделен на две части. Это произошло в первые месяцы советизации Азербайджана. После распада Российской империи в 1917 году была образована Азербайджанская Демократическая Республика. Это была первая демократическая республика в мусульманском мире, основанная в мае 1918 года. Она просуществовала до апреля 1920 года, когда российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала страну. Большевики, совершившие революцию 1917 года, обманули народ. Их лозунгами были: "фабрики и заводы — рабочим, земля — крестьянам, свобода — народам". Мы создали свое собственное государство. Но большевики отняли его у нас.

В апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его. В ноябре того же года, спустя всего несколько месяцев после этого, правительство советской России решило отнять у Азербайджана Зангезур, который мы называем Западным Зангезуром, и передать его Армении. Вот как Азербайджан был разделен надвое — на основную часть и Нахчыван, а между ними находился Западный Зангезур. В советское время это не было проблемой, потому что не было ни границ, ни войн. Люди могли свободно добираться на автомобилях или по железной дороге из основной части страны в Нахчыван.

Но после того, как Армения начала агрессию против Азербайджана, они перерезали эту линию сообщения. Они перекрыли коридор. И сегодня, чтобы добраться до Нахчывана, нам приходится либо лететь туда самолетом, либо ехать на автобусах или автомобилях через территорию Ирана, или даже проделывать еще более длинный путь, проезжая через территорию Грузии и Турции, а затем въезжать в Нахчыван. Это создает массу неудобств и проблем.

После Второй Карабахской войны, которая закончилась нашей победой, мы могли бы взять эту часть силой. В то время армянская армия была полностью деморализована. В армянской армии было 12 тысяч дезертиров, бежавших с войны, в то время как в азербайджанской армии не было ни одного дезертира. Азербайджанская армия была мотивированной, как и все население, и перед нами никого не было. Мы просто остановились 10 ноября 2020 года на нашей границе.

Мы не захватили эту часть территории силой, но сказали Армении, что она не может препятствовать нашей связи с Нахчываном. В течение почти пяти лет мы вели с ними переговоры об этих маршрутах связи. Тем временем Азербайджан начал строительство железной дороги к армянской границе, чтобы соединить эту дорогу с Нахчываном. Также было начато строительство автомагистралей. Проекты по строительству автомагистралей, вероятно, будут готовы в следующем году, как и железная дорога.

Но в течение этого почти пятилетнего переговорного процесса Армения не демонстрировала конструктивного подхода к нашим требованиям или законным просьбам. Поэтому, когда президент Трамп и его команда подключились к этому процессу и захотели содействовать его продвижению, мы передали им следующее: "Для функционирования Зангезурского коридора и безопасности граждан Азербайджана, которые смогли бы безопасно проделать этот маршрут длиной более сорока километров, должны быть обеспечены надежные гарантии безопасности, международные гарантии безопасности. Одних гарантий безопасности со стороны Армении будет недостаточно".

Администрация Трампа отнеслась к нашей оправданной озабоченности с должным вниманием. Таким образом появился TRIPP, или "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". Теперь, когда президент Трамп дал свое имя Зангезурскому коридору, я уверен, что он будет реализован в ближайшее время. Что касается строительства физической инфраструктуры, я имею в виду железную дорогу, это не должно занять много времени, потому что протяженность маршрута составляет всего 42 километра. Если бы мы это строили, мы бы сделали это за год, поскольку у нас больше опыта в строительстве железных дорог. Армении же, возможно, потребуется еще несколько лет.

Корреспондент: С привлечением американских инвесторов?

Президент Ильхам Алиев: Это еще не решено, но да, это возможно сделать с привлечением американских инвесторов. На самом деле, для нас это не имеет значения. Для нас важно, чтобы железная дорога была построена, и чтобы были международные гарантии безопасности. Иными словами, азербайджанцы, совершающие поездки из Нахчывана в основную часть страны или в обратную сторону, не должны испытывать дискомфорт. Они не должны переживать за свою безопасность, учитывая длительное противостояние и враждебность.

Итак, я думаю, что сейчас этот проект очень близок к реализации, и теперь Армении предстоит выполнить свою часть работы. Что касается нас, то, повторяю, вся инфраструктура для соединения двух частей Азербайджана на нашей территории в настоящее время создается. Но речь идет не только о соединении между собой частей Азербайджана. Речь идет о строительстве нового транспортного маршрута.

Сегодня Средний коридор, а точнее, одна из его ветвей начинается в Азии и проходит через Каспийское море, через Азербайджан в Грузию и далее - в Турцию и Европу, а также в грузинские морские порты. Это единственный способ соединить Азию с Европой через Азербайджан. Таким образом, Зангезурский коридор, или TRIPP, станет альтернативой.

Второй коридор будет проходить через территорию Армении. И это выгодно Армении. Я пытался донести до моего армянского коллеги эту мысль - что, в конечном итоге, они станут транзитной страной. Каждая страна при должном потенциале стремится стать транзитной страной. Мы, например, тоже хотим стать транзитной страной. Мы хотим, чтобы коридоры пересекали Азербайджан с востока на запад, с севера на юг.

Армения из-за осуществленной ею оккупации была лишена возможности транзита через свою страну. Таким образом, благодаря Зангезурскому коридору Армения будет получать транзитные сборы от перевозок. Учитывая, что объемы грузов из Азии в Европу через Азербайджан растут из года в год, я уверен, что Зангезурский коридор станет важным транспортным звеном, соединяющим континенты.

Корреспондент: Господин президент, Вы упомянули о важности Зангезура. После подписания соглашения появились две стороны - Россия и Иран. Начну с Ирана. Насколько я знаю, президент Ирана посещал Азербайджан. Он даже имеет азербайджанские корни. Он говорил здесь на азербайджанском языке. Каким Вы видите состояние отношений между Азербайджаном и Ираном после нынешних геополитических изменений?

Президент Ильхам Алиев: Да, вы правы. Президент Ирана посещал Азербайджан. На самом деле, он дважды посещал Азербайджан. Первый раз - с официальным визитом. Во второй раз он присутствовал на саммите Организации экономического сотрудничества, который проходил в освобожденном Карабахе, в городе Ханкенди. И у нас с ним сложились очень хорошие рабочие отношения.

Да, вы абсолютно правы. Он азербайджанец. В наших жилах течет одна и та же кровь, мы говорим на одном и том же языке, мы обходимся без переводчиков. Он даже продемонстрировал свои знания азербайджанской поэзии здесь, во время одного из публичных мероприятий. И ему не нужны никакие заметки. Он очень талантливый человек.

Корреспондент: Это интересно.

Президент Ильхам Алиев: Так что это действительно хорошая возможность. И я считаю, что наши личные отношения и отношения между нашими администрациями очень конструктивные и очень дружественные. Что касается официальной позиции Ирана в отношении новых событий, мы считаем ее очень разумной и очень позитивной. Говоря "официальная позиция", я имею в виду позицию президента и министра иностранных дел. Это официальная позиция.

Корреспондент: А позиции других?…

Президент Ильхам Алиев: Ну, мы основываем нашу политику на позиции политиков, избранных народом Ирана и уполномоченных исполнять свои обязанности. И это - президент. Раздавались голоса некоторых бывших чиновников, которых теперь называют советниками. Я не знаю, какие советы они дают. Непосредственно эта реакция была очень...

Корреспондент: Вы имеете в виду советников верховного лидера и других?

Президент Ильхам Алиев: Да, да. Поэтому эта позиция для нас совершенно не важна. Она не имеет для нас никакого значения, поскольку наши межгосударственные отношения – это отношения между правительствами, между президентами, между министрами иностранных дел. Поэтому мы полностью игнорируем эти ложные нарративы, которые распространяют так называемые советники. Для нас все ясно. Позиция президента абсолютно разумна и основана на том, что Зангезурский коридор не представляет никакой угрозы Ирану.

В некоторых СМИ и на некоторых интернет-сайтах ходило много слухов о якобы готовящейся оккупации Зангезура со стороны Азербайджана. О том, что Азербайджан якобы планирует перекрыть ирано-армянскую границу. Это была абсолютная ложь. У нас не было такого намерения. Опять же, если бы мы хотели это сделать, то сделали бы в ноябре 2020 года. И это было бы очень легко. Даже на протяжении последних пяти лет сделать это было несложно. Ведь протяженность маршрута всего-то сорок километров! С военной точки зрения это не заняло бы много времени. Просто идете с обеих сторон — со стороны Нахчывана и основной части Азербайджана — и берете его.

Корреспондент: У Азербайджана есть такая мощь...

Президент Ильхам Алиев: Да, конечно. И все это знают. И даже те, кто дает плохие советы, знают, что мы обладаем такой силой. Мы этого не сделали, потому что мы не агрессоры. Мы не страна, которая оккупирует. Мы народ и страна, которые освобождают, что мы и сделали. И наша война была справедливой, освободительной, войной на нашей земле, войной за восстановление справедливости. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, все эти слухи о том, что мы планировали перекрыть армяно-иранскую границу, абсолютно беспочвенны. Все это знают. Кстати, за эти пять лет, когда Армения блокировала открытие Зангезурского коридора, мы договорились с иранским правительством, опять же, на межправительственном уровне, о строительстве объездной дороги по иранской территории, и она была названа Аразским коридором, по названию реки Араз.

Так что Азербайджан уже вкладывает много денег в строительство моста через реку Араз, чтобы обойти Армению. На карте видно, что это несложно: с армяно-азербайджанской границы повернуть налево, построить мост через реку, проехать сорок километров по территории Ирана и снова въехать в Нахчыван. Так что этот проект уже находится в стадии реализации. Когда откроется коридор через Армению, у нас будет два пути, у нас появится больше возможностей для доставки грузов: один путь будет проходить через Иран, а другой – через Армению. Мы также обсудили с нашими иранскими коллегами из правительства возможную необходимость построить железную дорогу на иранской стороне реки. Если это произойдет, если Иран это сделает, то часть грузов будет проходить через Иран. И что еще более важно, чего некоторые советники, которые дают плохие советы, не понимают, это…

Корреспондент: Опять эти советники…

Президент Ильхам Алиев: …это то, что маршрут этот будет связывать не только части Азербайджана, протянется не только с востока на запад, но и с севера на юг. Сегодня коридор Север-Юг…

Корреспондент: Я собиралась спросить об этом. Могу задать вопрос?

Президент Ильхам Алиев: Да.

Корреспондент: Повлияет ли Зангезурский коридор на существующий в Иране Северный коридор?

Президент Ильхам Алиев: Нет, это только поможет. Потому что, во-первых, коридор Север-Юг изначально был запланирован и спроектирован идущим с севера: Северная Европа, Россия, Азербайджан, Иран, Персидский залив - по прямой линии, если посмотреть на карту, и он проходит по территории Азербайджана, частично прямо по берегу Каспийского моря.

Корреспондент: Эти маршруты соединяются в одной точке.

Президент Ильхам Алиев: Сейчас - да. Так что это настоящий коридор Север-Юг, который полностью построен на территории Азербайджана. У нас есть полное железнодорожное и автомобильное сообщение между российской и иранской границами. Недостающая часть находится на территории Ирана. Им нужно построить около 150 или более километров. Но это займет время, возможно, несколько лет. Что может произойти с сообщением между Севером и Югом? Оно может пройти через Зангезур. Опять же, если представить карту, маршрут может протянуться из Северной Европы в Россию, в Азербайджан, а затем из Азербайджана в Зангезур, затем в Нахчыван, а из Нахчывана есть железнодорожное сообщение с Ираном, которое пролегает к Персидскому заливу. Так что на самом деле Зангезурский коридор будет не только транспортным коридором Восток-Запад, но и транспортным коридором Север-Юг. И вместо одного маршрута Север-Юг из России в Иран через Азербайджан у нас будет еще один — из России в Азербайджан, Армению, Нахчыван и далее - в Иран. Так что, думаю, это будет выигрышная ситуация для всего региона, и здесь не будет проигравших. Возвращаясь к вашему вопросу, я знаю, что и иранское правительство понимает это. Поэтому Азербайджан сделает все, чтобы укрепить региональное сотрудничество между всеми странами региона.

Корреспондент: С другой стороны, есть и Россия. После того, как был сбит азербайджанский самолет, отношения с этой страной не такие как прежде. Будут ли в связи с этим пересмотрены дипломатические отношения с Москвой?

Президент Ильхам Алиев: Поражение российскими силами азербайджанского гражданского самолета и реакция российских официальных лиц на инцидент вызывают в Азербайджане огромное разочарование и недовольство. Во-первых, этого не должно было произойти, так как в случае атак беспилотников на российские аэропорты они объявляют особый режим. По-русски этот режим называется "Ковер", и в случае его объявления все самолеты получают сигнал об атаке беспилотников и разворачиваются. За две недели до катастрофы то же самое произошло с нашим воздушным судном, которое летело в тот же российский город. Пилоты получили сигнал и развернулись обратно. На этот раз они не подали такой сигнал. Они подали сигнал уже после того, как самолет был подбит. Значит, они сделали это, чтобы просто ввести в заблуждение тех, кто будет проводить расследование. Они ударили по самолету дважды. Только профессионализм и мужество пилотов позволили самолету совершить посадку, и, к счастью, он приземлился в Казахстане, а не в России. Он приземлился в Казахстане, там произошло крушение. Некоторые выжили, и есть их свидетельства. Два человека, находившиеся в самолете, получили ранения от осколков, пробивших фюзеляж. Есть обломки самолета. Я немедленно отправил туда команду. Это недалеко. Всего сорок минут лета отсюда. Наша команда сразу же прибыла на место катастрофы и сняла все на камеру. Вы можете найти запись в интернете. Весь фюзеляж был изрешечен осколками. Он был поврежден российской системой противовоздушной обороны. Прежде всего, вообще не стоило сбивать самолет. Однако это была трагическая ошибка.

Могу привести вам еще один пример. В ходе Второй Карабахской войны, в последний день войны, 9 ноября, Азербайджан случайно сбил российский вертолет, приблизившийся к границе Азербайджана, где ему изначально не следовало быть. Потому что за 30 лет российские вертолеты ни разу не приближались к границе Азербайджана с территории Армении. Он летел со стороны Армении. Тем, кто его сбил, было очевидно, что армянский вертолет собирается проникнуть на нашу территорию, и они его сбили. Немедленно, в тот же день, я позвонил президенту России и принес извинения.

Мы немедленно выплатили компенсацию семьям погибших пилотов и Министерству обороны. Мы начали расследование, и те, кто допустил эту трагическую ошибку, были привлечены к ответственности. Ничего подобного со стороны России мы не увидели. То трагическое событие 9 ноября и наше поведение тогда дают нам основание ожидать такого же отношения и к Азербайджану, ведь две страны называют себя друзьями. Но это стало большой неожиданностью. И они до сих пор не говорят, что случилось. Так что это, конечно, очень серьезная ситуация в наших двусторонних отношениях. Но не мы хотели ухудшения этих отношений. Да, наши люди были разочарованы, рассержены, расстроены. Мы ждали, что рано или поздно расследование закончится. Но затем начались эти необоснованные нападения на азербайджанцев в России. Два человека были подвергнуты пыткам и убиты. А в поступившей затем официальной информации говорилось, что они умерли от сердечного приступа.

Даже если они, как говорят, совершили преступление 20 лет назад, это же люди. С ними нельзя так обращаться. Что это за отношение? Среди них были граждане Азербайджана и граждане России азербайджанского происхождения. Это был беспрецедентный акт против нашего народа. Мы не несем ответственности за ухудшение отношений. Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не потерпим никаких признаков или проявлений агрессии или неуважения к нам.

Корреспондент: У меня короткий вопрос. После всего этого, я имею в виду позицию России, не опасаетесь ли Вы шагов со стороны России в регионе, могущих остановить то, что пытается сделать Азербайджан? Я имею в виду, в географическом плане, по коридору и т.д.

Президент Ильхам Алиев: У них есть военная база в Армении с несколькими тысячами военнослужащих. В то же время границы Армении с Ираном и Турцией охраняются российскими пограничниками. На территории Азербайджана нет ни одного российского солдата. Я не знаю, что может произойти в Армении. Но мне не хочется думать о таком негативном исходе.

Корреспондент: Позвольте мне перейти к вопросу о Ближнем Востоке, поскольку я приехала оттуда. Вы также играли посредническую роль между Ближним Востоком и Израилем. Вы оказали поддержку в снабжении Сирии газом. У меня такой вопрос: приведут ли события, происходящие между Израилем и Сирией, и предпринимаемые шаги к снижению напряженности между этими двумя странами?

Президент Ильхам Алиев: Думаю, что шансы на нормализацию отношений между Израилем и Сирией есть. Сначала я хотел бы вернуться к вашим замечаниям по поводу поставок природного газа в Сирию. В течение более десяти лет мы не поддерживали каких-либо отношений с правительством президента Башара Асада. Их отношение к Азербайджану в нашем конфликте с Арменией было очень несправедливым, поскольку они приняли сторону Армении, что для нас было очень странно. Потому что в годы оккупации мы пользовались очень мощной поддержкой со стороны мусульманских стран, в том числе Организации исламского сотрудничества. Азербайджан – страна, которая высоко ценит принципы исламской солидарности. Поэтому для нас было неприемлемо, что Сирия встала на сторону Армении против Азербайджана, на сторону страны, которая разрушила мечети, превратив их в хлев для свиней и коров. Обе стороны, команда президента Асада и наша команда, разорвали все контакты более чем на десятилетие.

Поэтому, когда к власти в Сирии пришло новое правительство, мы с большим энтузиазмом отнеслись к этому и, безусловно, поддержали. В апреле этого года я встретился с Ахмедом аш-Шараа в Турции и пригласил его посетить Азербайджан, и он приехал с официальным визитом. Мы начали оказывать гуманитарную помощь Сирии. Я отправил в Сирию большую группу во главе с заместителем премьер-министра, чтобы выяснить, как мы можем помочь, что мы можем сделать. Мы хотим только мира для этой страны, для этих людей, которые страдали так много лет, мы хотим, чтобы они жили в мире и развивали свою страну.

Так все и началось. Затем мы обратили внимание на проблему нехватки электроэнергии и начали думать, как мы можем помочь. Было заключено трехстороннее, даже четырехстороннее соглашение между Азербайджаном, Сирией, Турцией и Катаром, чтобы помочь Сирии с природным газом для его преобразования в электроэнергию. Церемония, посвященная началу этого процесса, состоялась 2 августа. Азербайджанский газ через Турцию поступает в Сирию, и правительство Катара проявило щедрость, предоставив на это средства. На данный момент согласованы поставки в Сирию 1,2 млрд кубометров природного газа. Но их потребности выше. Поэтому в будущем мы можем увеличить объемы поставок, чтобы уменьшить их недостачу.

Тем временем при нашем посредничестве прошли переговоры между официальными лицами Израиля и Сирии. Мы хотим мира вокруг нас. Наша страна и народ пострадали от агрессии и войны. И мы понимаем, что значит быть беженцем, что значит быть бездомным, не иметь газа, электричества, воды или пропитания. Поэтому мы на протяжении многих лет являемся страной-донором. Мы предоставляем финансовую и гуманитарную помощь почти 100 странам, более 80 странам. Наша цель заключалась лишь в том, чтобы помочь нормализовать ситуацию и создать предсказуемые условия между Израилем и Сирией. И если мы хоть немного смогли помочь, то и это уже приятно. Мы видим наличие потенциала для нормализации отношений. Это привнесет дополнительные элементы в процесс установления мира и предсказуемости на Ближнем Востоке.

Корреспондент: И Израиль согласился на эту нормализацию с уважением целостности Сирии?

Президент Ильхам Алиев: Да, безусловно. Азербайджан, как страна, пострадавшая от нарушения своей территориальной целостности, поддерживает территориальную целостность всех стран, и наша позиция в этом вопросе однозначна. И снова, возвращаясь к тому, что обсуждалось касательно азербайджано-российских отношений, мы с первых дней российского вторжения в Украину поддерживали территориальную целостность Украины и продолжаем ее поддерживать. И, конечно же, единство и территориальная целостность Сирии являются важнейшим условием любых отношений. Причем не только юридическое единство и контроль границ, но и физическое единство. В стране должна быть централизованная система или, по крайней мере, система с действующими политическими институтами. Мы решительно выступаем против любых форм сепаратизма, будь то в Карабахе, Сирии или в любой другой точке мира.

Корреспондент: Мы понимаем, что Азербайджан под Вашим руководством играет важную роль в этом посредничестве. А как насчет Турции и Израиля, Вашего посредничества между этими странами? Вы знаете о курдском вопросе, который является предметом озабоченности для Турции. Что Вы можете сказать о нынешнем посредничестве между Израилем и Турцией?

Президент Ильхам Алиев: Мы стараемся быть полезными, когда видим, что есть шанс на нормализацию. И на первом этапе нормализации отношений между Турцией и Израилем роль Азербайджана была оценена обеими странами. Как вы знаете, состоялся визит президента Израиля Ицхака Герцога в Турцию. Мы были рады, что две страны находят точки соприкосновения. В настоящее время отношения между Турцией и Израилем более напряженные, чем когда-либо прежде. Поэтому если нас попросят подключиться, мы это сделаем. Если нет, то мы постараемся приложить некоторые не очень публичные дипломатические усилия, чтобы помочь найти общий язык, поскольку наиважнейшей задачей является обеспечение безопасности и защищенности. Мы очень хорошо знаем цену безопасности. Мы находились в состоянии войны, в различных ее формах, на протяжении тридцати с лишним лет. Это полностью занимает все твои мысли. Для меня, как президента, в течение семнадцати лет с момента моего вступления в должность и до освобождения Карабаха, это был вопрос номер один, вопрос номер два, вопрос номер десять... Я день и ночь был поглощен одной только этой мыслью. И конечно, это отвлекало не только меня, но и всю мою команду от многих других дел, которые можно было бы осуществить, возможно, быстрее и более эффективно. Поэтому любая потенциальная угроза, любая, даже гипотетическая, угроза физического столкновения вредна в принципе. Это наносит вред людям, странам, экономикам, их кредитному рейтингу и всему остальному. Поэтому мы пытаемся помогать, основываясь на нашем опыте. У нас был опыт нахождения под оккупацией. У нас есть опыт страны-победительницы. У нас есть опыт ведения войны, а теперь у нас есть опыт достижения мира. Мы знаем, как это делать. И наша разносторонняя внешняя политика также позволяет Азербайджану быть в центре событий. Сегодня не так много стран, которые могут говорить по-настоящему искренне с теми, кто сейчас находится в сложном положении. Поэтому мы готовы это делать. Мы надеемся, что это сработает. Но, конечно, мы не хотим никому навязывать себя. Мы просто делаем то, что необходимо, когда нас об этом просят.

Корреспондент: Господин президент, два коротких вопроса. В настоящее время на Ближнем Востоке Азербайджан играет важную роль, которая измеряется не только азербайджанским природным газом. Мой вопрос больше связан с поставкой азербайджанского газа в европейские страны и страны Востока. Может ли природный газ из Азербайджана поставляться в некоторые арабские страны? Поможет ли это улучшить ситуацию в целом? Как в целом складываются Ваши отношения с арабскими странами?

Президент Ильхам Алиев: Что касается энергетики, да, вы правы. Наш основной пункт назначения для природного газа — Европа. Мы поставляем газ в десять европейских стран. Восемь из них являются членами ЕС. Для этих стран азербайджанский газ действительно играет важную роль в обеспечении их энергетической безопасности, и эта роль будет возрастать. Я уже публично объявлял о наших планах на ближайшие годы. К 2030 году мы гарантированно будем получать 8 млрд кубометров газа в дополнение к тому, что имеем сегодня. И вопрос заключается в том, как использовать этот объём и в каком направлении его поставлять. В этом смысле, конечно, выход на Ближний Восток с нашими природными ресурсами является для нас первым опытом. Как я уже сказал, мы считаем, что сможем увеличить объём поставок газа в Сирию, а также поставлять газ в другие страны через Аравийский газопровод или другими способами, например, через практику свопов. Мы также торгуем энергоресурсами. То есть мы не только продаём свои нефть и газ, но и выполняем функции международного трейдера. Так что наш потенциал больше, чем можно себе представить. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, это важный фактор.

Что касается отношений со странами Ближнего Востока, в первую очередь со странами-членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, то они очень хорошие, очень дружественные и ориентированы на результат. У нас очень прочное партнерство с этими странами. И, кстати, нашими основными инвесторами в области возобновляемой энергетики являются компании из ОАЭ и Саудовской Аравии. Они наши основные инвесторы. Они уже инвестируют.

Кстати, наш потенциал в области возобновляемых источников энергии тоже не следует недооценивать. К 2030 году, опять же, основываясь на подписанных контрактах и инвестициях, в первую очередь, из ОАЭ, Саудовской Аравии и Китая, мы планируем производить шесть гигаватт солнечной и ветровой энергии. Плюс мы активно строим гидроэлектростанции в Карабахе; на сегодня мощность построенных станций составляет почти 300 МВт.

Это важная составляющая наших отношений со странами Персидского залива, потому что у нас есть ископаемое топливо и ведется активная работа в области возобновляемых энергоресурсов. Вместе мы можем осуществить еще много хороших проектов. Кстати, ADNOC, которая является очень важной энергетической компанией ОАЭ, стала пайщиком одного из наших крупнейших газовых месторождений на Каспии. В то же время наша государственная компания SOCAR стала акционером одного из проектов по разработке нефтяных месторождений в ОАЭ.

Сейчас мы активно расширяем наш инвестиционный портфель. Политические отношения превосходны. Поэтому мы концентрируемся на практических инвестиционных проектах в энергетике и не только – в индустрии гостеприимства, сферах туризма, сельского хозяйства. Много проектов находится в стадии разработки. Например, одна из ведущих компаний Саудовской Аравии была выбрана нами в качестве партнера по строительству опреснительной установки здесь, на берегу Каспийского моря. Это создаст много возможностей для развития сельского хозяйства, а также для населения.

Так что это большая часть нашей внешнеполитической программы, я бы сказал, один из главных приоритетов нашего внешнеполитического сотрудничества со странами Персидского залива.

Корреспондент: Кроме того, господин президент, мы считаем, что Ваша страна играет важную роль в региональных процессах. Может ли Азербайджан предпринять какие-либо шаги для налаживания хороших отношений между суннитской и шиитской общинами?

Президент Ильхам Алиев: Знаете, в азербайджанском обществе мусульмане всех течений живут как одна большая семья. Тут никогда не было какого-либо разделения между разными ветвями ислама.

Корреспондент: Не здесь, в целом.

Президент Ильхам Алиев: Да.

Корреспондент: Иметь это в качестве платформы. Как будто Вы посредник.

Президент Ильхам Алиев: Вы абсолютно правы, но это основано на нашем опыте. Это основано не только на лозунгах, не только на заявлениях, потому что заявлений может быть много. Нужно смотреть в суть вопроса, чтобы увидеть, как эти вопросы решаются в Азербайджане. Для нас на первом месте находится наша национальная, этническая идентичность. На втором месте гражданство, или, может быть, на первом месте гражданство наряду с этнической идентичностью. А этот вопрос для абсолютного большинства населения Азербайджана находится совершенно не на первом месте, даже не на сотом. Азербайджанцы, как этническая группа, состоят из представителей разных течений ислама. Но всех нас объединяют наша этническая принадлежность, наш язык и наше государство. И это касается не только мусульман, но и представителей других религий в Азербайджане, они чувствуют то же самое.

За период независимости мы укрепили эти позитивные тенденции. И это одна из немногих стран, где шииты и сунниты молятся одновременно в одной мечети. Мы не разделяем их. Мы считаем, что самая большая угроза для мусульманского мира — это межконфессиональное разделение. А те, кто выступает за разделение по течениям, наносят мусульманскому миру самый большой вред. Мы должны оставаться едины. Мы – мусульмане, и для нас это самое главное. Мы должны быть абсолютно свободными от любого иностранного вмешательства, так как мы не только отстаивали эти ценности, но и должны были защищать себя идеологически от любого проникновения, от любых попыток посеять семена ненависти между мусульманами. Это очень ценится в мусульманском мире.

Мои многочисленные встречи с ведущими религиозными лидерами мусульманского мира показывают, что Азербайджан очень ценят в мусульманском мире, как в политическом, так и в религиозном отношениях. Мы демонстрируем, что это возможно. Мы демонстрируем историю успеха. Мы демонстрируем, что есть мир, стабильность и комфорт. Именно в этом нуждаются люди. Людям нужно жить в мире, растить своих детей, жить счастливо, иметь работу, не бояться, что на их головы упадут бомбы или кто-то подорвет бомбу в местах их проживания. Мы много делаем в области межкультурного диалога. Мы регулярно, раз в два года, проводим международные конференции по межкультурному диалогу, где обсуждаем все эти важные вопросы. И эти вопросы значимы не только для мусульман, но и для представителей всех религий. С этой точки зрения наша роль основывается на том, что мы сделали здесь. И это то, что можно сделать в других местах. Я думаю, что сейчас в политических кругах абсолютного большинства мусульманских стран, а у меня много контактов с президентами, есть понимание того, что мусульмане должны быть едины, и что межконфессиональные разногласия представляют угрозу нашему единству.

Корреспондент: Таким образом, Вы поддерживаете видение стран Персидского залива "Благополучие во имя мира".

Президент Ильхам Алиев: Верно.

Корреспондент: Господин президент, Вы провели встречу с президентом Трампом. Я считаю его исключительной личностью среди президентов Америки. Что произвело на Вас наибольшее впечатление во время встречи? Вы действительно выдвинете его кандидатуру на Нобелевскую премию мира?

Президент Ильхам Алиев: Да, именно. Вместе с армянским коллегой мы номинировали президента Трампа на Нобелевскую премию мира. Он действительно этого заслуживает. Как я уже говорил в своих комментариях в Вашингтоне, за несколько месяцев он совершил чудо в Африке, в Азии, на Южном Кавказе. И это в его характере. Это его натура. Он хочет мира. Он человек, который совершенно не подпадает под традиционный образ западного лидера. Он очень дружелюбный. Очень великодушный. Он был настолько щедрым, что отдал все свои подарки, даже больше, чем планировалось. Он действительно человек, который действительно заслуживает большого уважения. Это была моя первая встреча с ним, но мое отношение к нему как к политику всегда было положительным. Даже во время его первого срока. Хотя в то время у нас не было возможности встретиться, и особенно когда он был лишен возможности переизбрания в результате фальсификации выборов представителями "глубинного государства". Они украли его победу. И то, что господин Трамп говорит об упразднении практики голосования по почте, абсолютно правильно. Знаете, американские администрации всегда любят поучать весь мир, как жить, как строить демократию, как проводить выборы и т.д. Мы все это прекрасно знаем. Но они сами совершили крупнейшую фальсификацию выборов в отношении президента Трампа, лишив его победы. И в тот период, когда господин Трамп не был президентом, он вел себя очень достойно. Он продемонстрировал большую смелость и достоинство, вернувшись в Америку, где все эти "жабы в болоте" вроде Агентства США по международному развитию (USAID), "Радио Свобода", производители фейковых новостей, включая "Вашингтон пост", "Нью-Йорк таймс", "Уолл-стрит джорнэл", "Ньюсуик", были против него. Все они демонизировали его, так же, как демонизировали, например, меня, может быть, не на том же уровне, но тем же способом - распространяя слухи.

Корреспондент: Как это было во время Байдена.

Президент Ильхам Алиев: Да.

Корреспондент: Они оставили в силе 907-ю поправку…

Президент Ильхам Алиев: Да, совершенно верно. Байден снова ввел в действие 907-ю поправку. Поправка была отменена в 2001 году. Почему? Потому что мы им были нужны в Афганистане. Им нужно было наше небо, им нужно было наше море. Им нужна была железная дорога. Мы оказывали очень важную поддержку американской логистике и транспорту. Как только Байден сбежал из Афганистана, они снова ввели против нас санкции. Как можно быть настолько неблагодарным?! Что мы могли думать о них? И мы прервали все отношения с администрацией Байдена. Они были на абсолютном нуле. Это была катастрофа. А Трамп совершенно другой. Он человек, который, я уверен, сделает Америку не только снова великой. Он сделает Америку снова достойной восхищения. Такой, какой мы все восхищались во все времена, когда США были символом процветания, свободы и развития. Он сделает это. Я уверен, что если он сумел за шесть месяцев принести мир во многие регионы планеты, он это сделает. Но он сталкивается с сильным сопротивлением, вся система против него. И еще я хотел бы подчеркнуть, что меня особенно тронуло его поведение во время покушения на его жизнь. Это нельзя сыграть - ни один спичрайтер, ни один политический советник не способен на такое. Это была нормальная человеческая реакция. Президент Трамп — смелый человек и великий лидер. И я действительно горжусь, что он относится ко мне как к другу.

Корреспондент: Господин президент, заключительный вопрос. Азербайджан играет важную роль среди тюркоязычных государств. Какой Вы видите эту роль? Какой Вам представляется роль Азербайджана в своем регионе и по соседству?

Президент Ильхам Алиев: Организация тюркских государств имеет большой потенциал. Азербайджан всегда имел ясную, четкую позицию в вопросе укрепления этого института. Он начинался как своего рода группа стран, как консультативная группа, как совет, но затем претерпел изменения. У организации большой потенциал.

У нас очень тесные отношения с Турцией, теперь основанные на Декларации о союзнических отношениях, которую мы с президентом Эрдоганом подписали в Шуше в 2021 году, что делает нас военными и политическими союзниками. С юридической точки зрения это важный фактор не только для обеих стран, но и для всего тюркского мира. В прошлом году мы подписали договор о союзнических отношениях с Узбекистаном. Также с другими членами Организации тюркских государств есть соглашения или декларации о стратегическом партнерстве. Есть большой потенциал.

Нас объединяют наши корни, что делает организацию уникальной. Если рассмотреть другие международные организации, то не все из них объединены общей этнической составляющей. Да, мы разные народы, но у всех нас общие корни, восходящие к тюркскому этносу. Кроме того, у нас растущее население, что также является важным фактором для каждой страны. Когда это подкрепляется экономическим развитием, это - преимущество. Иногда это невыгодно, когда страны бедны. Но наши же страны не бедны. У нас есть природные ресурсы, не во всех странах, но во многих. У нас обширная география. Турция является ведущей военной державой мирового масштаба. В НАТО ее армия занимает второе место после армии США. Азербайджанская армия также продемонстрировала себя на поле боя, а не на парадах.

То же самое и с транспортной инфраструктурой. Когда мы говорим о сегодняшнем дне, о коридорах, нас невозможно обойти стороной. Это невозможно. Наши территории, наши объекты должны быть использованы. Также важно, что во всех странах-членах организации обеспечена политическая стабильность, между всеми странами налажены дружеские отношения, что действительно делает организацию уникальной. Поэтому нам нужно укреплять ее и делать это конкретными проектами, инвестициями в энергетику, транспорт, культурные проекты.

Таким образом, я вижу эту организацию в будущем как одного из важных глобальных игроков. Наше видение заключается в том, чтобы превратить ОТГ в глобального игрока на международной арене, который будет заниматься не только нашими внутренними проблемами, но и сможет сыграть стабилизирующую, положительную роль на международной арене. И при этом будет создавать возможности для своих соседей, демонстрируя, что на такой огромной территории можно построить прочное единство, которое является не угрозой для кого-то, а наоборот, предоставляет возможности для многих.

Корреспондент: В заключение нашей беседы выражаю Вам искреннюю благодарность. Мы были очень рады видеть Вас на канале "Аль-Арабия". Большое спасибо, господин президент. Уважаемые зрители, на этом наша эксклюзивная встреча завершается. Мы взяли интервью у президента Азербайджана в азербайджанской столице.