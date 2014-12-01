Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Афганистана

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с находящимся в нашей стране с рабочим визитом президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани. Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани. Затем состоялась встреча глав государств в расширенном составе с участием делегаций.

Президент Ильхам Алиев от имени азербайджанского народа и от своего имени поздравил Мохаммада Ашрафа Гани с победой на выборах и пожелал ему успехов в деятельности. «Этот визит является показателем нашего сотрудничества, нашей дружбы, и я уверен, что мы будем продолжать сотрудничество во всех областях», - сказал президент Азербайджана, подчеркнув, что между нашими странами существуют очень хорошие политические связи. Отметил, что Азербайджан и Афганистан постоянно поддерживают друг друга в международных организациях. Существуют хорошие возможности и для экономического сотрудничества, растет торговый оборот, в данной области наблюдается хорошая динамика. Выразив надежду на то, что после этого визита будут приняты дополнительные меры для расширения сотрудничества в области торговли, инвестирования, энергетики и в других сферах, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сотрудничество между нашими странами в области образования также представляет важное значение. «Мы готовы к активному сотрудничеству в любой сфере, так как Афганистан является для нас братской страной, и наши народы на протяжении столетий жили в атмосфере мира и дружбы», - сказал глава государства, отметив важность использования всех возможностей для дальнейшего расширения сотрудничества между нашими странами и выразив уверенность в том, что визит президента Афганистана в Азербайджан принесет хорошие результаты.

