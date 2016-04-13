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    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с председателем Президиума Боснии и Герцеговины

    На встрече был проведен обмен мнениями о напряженности, возникшей в последнее время на линии соприкосновения войск

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ 13 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Стамбуле с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Бакиром Изетбеговичем.

    Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение динамичным развитием отношений между Боснией и Герцеговиной и Азербайджаном, отмечено, что для дальнейшего расширения взаимосвязей имеются хорошие возможности. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в области энергетики.

    Президент Ильхам Алиев проинформировал о работе, проводимой в рамках проекта "Южный газовый коридор".

    На встрече был проведен обмен мнениями об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, в частности, о напряженности, возникшей в последнее время на линии соприкосновения войск.

    Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович пригласил президента Ильхама Алиева совершить визит в его страну.

    Глава государства выразил признательность за приглашение, пригласил председателя Президиума Боснии и Герцеговины с визитом в Азербайджан.

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