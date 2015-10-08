​Президент Ильхам Алиев принял председателя Правления Инициативы прозрачности добывающих отраслей

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ 8 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Правления Инициативы прозрачности добывающих отраслей Клер Шорт.

Как сообщает Report, отметив, что впервые посетила Азербайджан 20 лет назад, Клер Шорт поздравила президента Ильхама Алиева с развитием, достигнутым в нашей стране за минувший период. Клер Шорт подчеркнула, что Азербайджан является одной из первых стран, присоединившихся к Инициативе прозрачности добывающих отраслей, и демонстрирует лидерство в данной инициативе.

Поблагодарив за теплые слова, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в нашей стране достигнуты большие успехи во всех сферах, отметил важность участия в Инициативе прозрачности добывающих отраслей. Сообщив, что с 2006 года началась добыча нефти в больших объемах, президент Ильхам Алиев отметил, что высокие цены на нефть создали хорошие возможности для формирования базы для диверсификации экономического развития в нашей стране, реализации проектов в социальной сфере, построения инфраструктуры, проведения созидательной работы и благоустройства. Коснувшись низких цен на нефть на нынешнем этапе, глава государства сказал, что несмотря на снижение доходов нашей страны в этой связи, доля ненефтяного сектора в валовом внутреннем продукте приближается к 70 процентам, достигнуты большие успехи в диверсификации экономики.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах участия Азербайджана в Инициативе прозрачности добывающих отраслей.