Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя парламента Лихтенштейна

Баку.27 июня.REPORT.AZ/ 27 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя парламента Лихтенштейна Альберта Фрика.

Как сообщает Report, председатель парламента Лихтенштейна Альберт Фрик, поздравив главу государства с прекрасной организацией первых Европейских игр, поблагодарил за условия, созданные для всех участников, в том числе спортсменов Лихтенштейна. Альберт Фрик подчеркнул, что его страна придает большое значение расширению двусторонних связей с Азербайджаном. Отметив важность господствующей в Азербайджане и Лихтенштейне политической и экономической стабильности, гость сказал, что имеются хорошие возможности для развития сотрудничества в экономической и других сферах.

Коснувшись значения первых Европейских игр, глава государства расценил их как важное событие в спортивной истории Европы. Президент Ильхам Алиев отметил, что члены Международного Олимпийского комитета и все гости признают, что первые Европейские игры организованы на высоком уровне и находятся на уровне летних Олимпийских игр. Глава государства сказал, что Азербайджан заинтересован в расширении двусторонних отношений с Лихтенштейном. Подчеркнув наличие хороших возможностей для развития отношений между нашими странами в области инвестирования, межпарламентских связей, в политической, экономической и других областях, Президент Ильхам Алиев отметил важность определения и рассмотрения сфер сотрудничества.