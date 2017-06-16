Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Колумбии

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ 16 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Республики Колумбия Марию Анхелу Ольгин.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ 16 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Республики Колумбия Марию Анхелу Ольгин.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
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