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    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Колумбии

    Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ 16 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Республики Колумбия Марию Анхелу Ольгин.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

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