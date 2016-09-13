Президент Ильхам Алиев принял делегацию Всемирного еврейского конгресса - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ 13 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Всемирного еврейского конгресса Рональдом Лаудером. В ее состав входят генеральный исполнительный директор и исполнительный вице-президент Всемирного еврейского конгресса Роберт Зингер, вице-президент Всемирного еврейского конгресса Год Нисанов, президент Евразийского еврейского конгресса Юлиус Майнл, президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, вице-президент Герман Захарьев и заместитель генерального исполнительного директора Всемирного еврейского конгресса по дипломатии Марам Стерн.

Как сообщает Report, подчеркнув, что программа визита делегации Всемирного еврейского конгресса в Азербайджан обширна, будут проведены многочисленные встречи, президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что визит создаст хорошие возможности для более близкого ознакомления гостей с нашей страной.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением отметил, что между представителями различных народов и религий в нашей стране, в том числе евреями, на протяжении веков существуют исторические связи, основанные на дружбе и взаимной поддержке.

Глава государства сказал, что между азербайджанцами и евреями исторически существуют дружеские отношения, евреи играют активную роль в общественной жизни нашей страны и всегда жили в условиях мира и спокойствия. Президент Ильхам Алиев расценил то, что в Азербайджане представители различных народов и религий живут в условиях мира и дружбы, как проявление государственной политики. Подчеркнув, что 2016 год объявлен в Азербайджане "Годом мультикультурализма", глава государства оценил это как значение, придаваемое нашей страной этой сфере, и отметил необходимость использования опыта работы, проводимой в Азербайджане в данной области, и в других уголках мира.

Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за исторические связи между азербайджанским и еврейским народами и условия, созданные для евреев в нашей стране. Высоко оценив отношение к проживающей в Азербайджане еврейской общине, он сказал, что это является примером.

Рональд Лаудер с удовлетворением отметил, что Баку прекраснее, чем он ожидал, и красота нашей столицы произвела на них глубокое впечатление. Президент Всемирного еврейского конгресса передал главе государства поздравления с успехами, завоеванными Азербайджаном в экономической сфере. Гость отметил, что достигнутое Азербайджаном экономическое развитие в условиях существующего в мире финансового и экономического кризиса вызывает у них чувство большого восхищения.

**11:51

13 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию Всемирного еврейского конгресса.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.