Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую заместителями председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели и Кентом Харстедтом, в состав которой также вошел генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла.

Как сообщает Report, Георгий Церетели с сожалением отметил, что председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва не смог приехать в Азербайджан в связи с болезнью. Он сказал, что наша страна является приоритетом для представляемой им структуры и сотрудничество с Азербайджаном имеет большое значение. Георгий Церетели выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за участие Азербайджана в проектах, реализуемых ОБСЕ. Он с удовлетворением вспомнил проведение на высоком уровне ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Баку в 2014 году. Отметив, что сотрудничество с Азербайджаном до сих пор было успешным, гость сказал, что они намерены продолжить это сотрудничество на новом этапе в духе конструктивности и взаимопонимания.

Глава государства выразил надежду на то, что визит в нашу страну заместителя председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георгия Церетели будет плодотворным и эффективным.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего углубления сотрудничества между Азербайджаном и Парламентской Ассамблеей ОБСЕ.