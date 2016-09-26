Президент Азербайджана принял делегацию миссии Европейской академии наблюдения за выборами

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Миссии Европейской академии наблюдения за выборами, почетным членом ПАСЕ Горисом Эмиэлом Стефаном, в которую также входят спикер парламента Мальты, руководитель Миссии Европейской академии наблюдения за выборами Англу Фаруджа, депутаты парламентов Мальты, Сербии, Италии, Франции, Монтенегро, Боснии и Герцеговины, Румынии и члены Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Как сообщает Report, глава государства выразил удовлетворение визитом в нашу страну гостя, представляющего такую важную структуру как миссия Европейской академии наблюдения за выборами, вместе с большой делегацией и его участием в процессе мониторинга референдума. Подчеркнув, что для проведения наблюдений в ходе референдума в Азербайджан прибыли многочисленные наблюдатели из более чем 30 государств, а также важных международных организаций, Президент Ильхам Алиев отметил значение отслеживания ими хода голосования. Глава государства сообщил, что в отведенный период по каждому вопросу, вынесенному на голосование, была проведена просветительская работа среди населения, приняты все необходимые меры по организации референдума на высоком уровне. Президент Ильхам Алиев отметил значение того, что Миссия Европейской академии наблюдения за выборами проводит наблюдения не только в Баку, но и в регионах.

Президент Миссии Европейской академии наблюдения за выборами, почетный член ПАСЕ Горис Эмиэл Стефан отметил, что начиная с утренних часов представители миссии проводили наблюдения на ряде участков. Сообщив, что после встречи они продолжат свою миссию, Горис Эмиэл Стефан проинформировал, что после итогового оценивания, которое будет проведено в конце дня, он выступит с заявлением по результатам наблюдений.

Спикер парламента Мальты, руководитель миссии Европейской академии наблюдения за выборами Англу Фаруджа отметил, что они были свидетелями того, что на участках, где проводили наблюдения, голосование проходило спокойно и организованно, избиратели с вниманием отнеслись к каждому вопросу, вынесенному на референдум.