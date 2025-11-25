Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Президент Азербайджана и султан Брунея обменялись поздравительными письмами

    Внешняя политика
    • 25 ноября, 2025
    • 16:13
    Президент Азербайджана и султан Брунея обменялись поздравительными письмами

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Бруней-Даруссалама Хаджи Хассаналу Болкиаху.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Ваше величество,

    От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Бруней-Даруссаламом.

    Дружественные отношения, сложившиеся между нашими странами за последние тридцать лет, открыли благоприятные возможности для развития двустороннего сотрудничества в ряде областей, представляющих взаимный интерес.

    Мы настроены на расширение межгосударственных отношений с Бруней-Даруссаламом и наполнение нашего сотрудничества новым содержанием. Верю, что в интересах наших народов мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление отношений между Азербайджаном и Бруней-Даруссаламом, углубление сотрудничества в двусторонней и многосторонней плоскостях.

    Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, а Вашему дружественному народу – постоянного благополучия и процветания".

    Султан Бруней-Даруссалама Хаджи Хассанал Болкиах также направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    В письме говорится:

    "Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

    Ваше превосходительство.

    С большим удовольствием передаю Вашему превосходительству искренние поздравления по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Бруней-Даруссаламом и Азербайджанской Республикой.

    За последние тридцать лет между нашими странами сформировались искренние и крепкие дружеские отношения, основанные на взаимном уважении, взаимопонимании и общих ценностях. Уверен, что в предстоящие годы эти тесные связи еще больше укрепятся.

    Также с нетерпением ожидаю совместной работы наших стран по изучению новых возможностей сотрудничества, в частности, в рамках Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения. Наши совместные усилия в этих важных структурах отражают общую приверженность дальнейшему укреплению мира, гармонии, а также устойчивому развитию на благо двух народов и мирового сообщества.

    В то время, когда мы отмечаем это знаменательное событие, пусть Всемогущий Аллах ниспошлет Вашему превосходительству крепкое здоровье, счастье и новые успехи, а народу Азербайджана – прочный мир, прогресс и процветание.

    Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение".

    Ильхам Алиев султан Брунея поздравление 30-летие установления дипотношений
    Azərbaycan və Bruney liderləri bir-birilərini təbrik ediblər
    President of Azerbaijan and Sultan of Brunei exchanged congratulatory letters

    Последние новости

    17:11

    СМИ: Украина согласилась с планом США, осталось проработать незначительные детали

    Другие страны
    17:10

    На западе Лондона 150 пожарных тушат горящее здание

    Другие страны
    17:08
    Фото

    Грузия более 20 дней не пропускает через таможню азербайджанские грузовики с табачной продукцией

    Происшествия
    17:07
    Фото

    В Кяльбаджаре в рамках Дня города организована выставка

    Kультурная политика
    16:59

    На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

    Происшествия
    16:54

    Сербия запросит у США 50 дней на поиск покупателя для российской доли в NIS - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:43
    Фото

    ПЕА и Компартия Кубы подписали соглашение о сотрудничестве

    Внешняя политика
    16:43

    Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на юго-западе Японии

    Другие страны
    16:36

    Азербайджанские предприниматели получили льготные кредиты на 678 млн манатов с госгарантией

    Финансы
    Лента новостей