Президент Азербайджана и султан Брунея обменялись поздравительными письмами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Бруней-Даруссалама Хаджи Хассаналу Болкиаху.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше величество,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Бруней-Даруссаламом.

Дружественные отношения, сложившиеся между нашими странами за последние тридцать лет, открыли благоприятные возможности для развития двустороннего сотрудничества в ряде областей, представляющих взаимный интерес.

Мы настроены на расширение межгосударственных отношений с Бруней-Даруссаламом и наполнение нашего сотрудничества новым содержанием. Верю, что в интересах наших народов мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление отношений между Азербайджаном и Бруней-Даруссаламом, углубление сотрудничества в двусторонней и многосторонней плоскостях.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, а Вашему дружественному народу – постоянного благополучия и процветания".

Султан Бруней-Даруссалама Хаджи Хассанал Болкиах также направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Ваше превосходительство.

С большим удовольствием передаю Вашему превосходительству искренние поздравления по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Бруней-Даруссаламом и Азербайджанской Республикой.

За последние тридцать лет между нашими странами сформировались искренние и крепкие дружеские отношения, основанные на взаимном уважении, взаимопонимании и общих ценностях. Уверен, что в предстоящие годы эти тесные связи еще больше укрепятся.

Также с нетерпением ожидаю совместной работы наших стран по изучению новых возможностей сотрудничества, в частности, в рамках Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения. Наши совместные усилия в этих важных структурах отражают общую приверженность дальнейшему укреплению мира, гармонии, а также устойчивому развитию на благо двух народов и мирового сообщества.

В то время, когда мы отмечаем это знаменательное событие, пусть Всемогущий Аллах ниспошлет Вашему превосходительству крепкое здоровье, счастье и новые успехи, а народу Азербайджана – прочный мир, прогресс и процветание.

Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение".