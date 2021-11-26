Президент Азербайджана: Динамика развития отношений с Россией нас очень радует

Динамика развития двусторонних отношений с Россией нас очень радует.

Динамика развития двусторонних отношений с Россией нас очень радует.

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

"Мы в течение этого года поддерживали очень активный диалог и встречались, и по телефону созванивались. Динамика развития наших двусторонних отношений нас очень радует", - заявил президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана также выразил российскому коллеге соболезнования в связи с трагедией на шахте в Кемеровской области: "К сожалению, погибло много людей. Я вчера отправил телеграмму, сегодня еще раз хочу вам и всему народу России выразить соболезнования от имени азербайджанского народа".

По словам президента Ильхама Алиева, сотрудничество Азербайджана и России можно охарактеризовать как отношения стратегических партнеров: "Это не просто словосочетание, это на самом деле так. И мы настроены на то, чтобы дальше повышать уровень наших взаимоотношений по всем направлениям".

Ильхам Алиев отметил, что товарооборот между странами растет, есть очень большой взаимный интерес к экономическому сотрудничеству, в том числе среди бизнес кругов. "Конечно же, нас очень радует, что отношения охватывают очень много сфер. Мы сейчас реализуем 7 дорожных карт по практически подавляющему большинству сфер экономики, транспорта, гуманитарному сотрудничеству.

"Благодарны за оценку нашей деятельности по популяризации и сохранению русского языка в Азербайджане, в том числе через образовательные процессы. Также хотел бы поблагодарить за то, что студентам Азербайджана созданы прекрасные условия для обучения в России", - заявил президент Ильхам Алиев.