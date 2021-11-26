Президент Алиев высоко оценил вклад Путина в урегулировании отношений Азербайджана и Армении

Сегодня будут обсуждены возможности контроля, минимизации рисов, а также работы над всеобъемлющем урегулированием армяно-азербайджанских отношений.

В ходе сегодняшней встречи в Сочи будут обсуждены работы над всеобъемлющим урегулированием армяно-азербайджанских отношений.

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

"Конечно же, сегодня поговорим обстоятельно об армяно-азербайджанской проблематике.

Должен отметить, что с начала работы российских миротворцев с 10 ноября прошлого года в течение года в зоне их ответственности серьезных инцидентов не было - не было боестолкновений, не было каких-то серьезных событий, лишь какие-то спорадические инциденты, не являющиеся каким-то системным кризисом. Были столкновения на границе Азербайджана и Армении, но это не зона ответственности российских миротворцев, тем не менее, конечно, это вынуждает нас сегодня очень пристально рассмотреть и поговорить, в том числе и в трехстороннем формате, как можно контролировать риски, минимизировать их и работать над всеобъемлющим урегулированием армяно-азербайджанских отношений.

Мы высоко ценим вашу личную роль в этом вопросе, роль высоких представителей правительства РФ и, конечно же, роль российских миротворцев по поддержанию мира в Карабахе. Надеемся, что в следующем году эта работа будет продолжена и будут хорошие результаты", - сказал президент Азербайджана.