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Президент Алиев высоко оценил вклад Путина в урегулировании отношений Азербайджана и Армении

Президент Алиев высоко оценил вклад Путина в урегулировании отношений Азербайджана и Армении Сегодня будут обсуждены возможности контроля, минимизации рисов, а также работы над всеобъемлющем урегулированием армяно-азербайджанских отношений.
Карабах
26 ноября 2021 г. 16:23
Президент Алиев высоко оценил вклад Путина в урегулировании отношений Азербайджана и Армении

В ходе сегодняшней встречи в Сочи будут обсуждены работы над всеобъемлющим урегулированием армяно-азербайджанских отношений.

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

"Конечно же, сегодня поговорим обстоятельно об армяно-азербайджанской проблематике.

Должен отметить, что с начала работы российских миротворцев с 10 ноября прошлого года в течение года в зоне их ответственности серьезных инцидентов не было - не было боестолкновений, не было каких-то серьезных событий, лишь какие-то спорадические инциденты, не являющиеся каким-то системным кризисом. Были столкновения на границе Азербайджана и Армении, но это не зона ответственности российских миротворцев, тем не менее, конечно, это вынуждает нас сегодня очень пристально рассмотреть и поговорить, в том числе и в трехстороннем формате, как можно контролировать риски, минимизировать их и работать над всеобъемлющим урегулированием армяно-азербайджанских отношений.

Мы высоко ценим вашу личную роль в этом вопросе, роль высоких представителей правительства РФ и, конечно же, роль российских миротворцев по поддержанию мира в Карабахе. Надеемся, что в следующем году эта работа будет продолжена и будут хорошие результаты", - сказал президент Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Putinin Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin nizamlanmasına töhfəsini yüksək qiymətləndirib
Версия на английском языке President Aliyev highly appreciates Putin's role in settlement of Azerbaijan-Armenia relations

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