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Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется

Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется Азербайджанское общество уже выразило свою позицию, и деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется.
Внешняя политика
7 января 2025 г. 23:51
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется

Азербайджанское общество уже выразило свою позицию, и деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

Глава государства отметил, что если этот процесс начался из-за определенных причин, то сегодня он уже является частью нашей жизни. Эти народы фактически не имеют доступа к средствам массовой информации. Им угрожают, несправедливость по отношению к ним стала уже в порядке вещей. Очень мало сторон и организаций желают встать на их защиту.

"Пока эта практика колониализма будет продолжаться, мы будем рядом с этими народами", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Activities of Baku Initiative Group are expanding year by year
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Bakı Təşəbbüs Qrupunun fəaliyyəti ildən-ilə genişlənir

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