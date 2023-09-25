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Президент Азербайджана: Армения имела территориальные претензии к Нахчывану

Президент Азербайджана: Армения имела территориальные претензии к Нахчывану Нахчыван – древний край Азербайджана. К сожалению, в 1920 году советские власти отделили Западный Зангезур от Азербайджана, прервав таким образом географическую связь между основной частью Азербайджана и Нахчываном.
Внешняя политика
25 сентября 2023 г. 17:17
Президент Азербайджана: Армения имела территориальные претензии к Нахчывану

Нахчыван – древний край Азербайджана. К сожалению, в 1920 году советские власти отделили Западный Зангезур от Азербайджана, прервав таким образом географическую связь между основной частью Азербайджана и Нахчываном.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 25 сентября во время совместного с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявления для прессы.

"Когда Армения начала проводить оккупационную политику против Азербайджана, у них были территориальные претензии и к Нахчывану. Здесь также шли ожесточенные бои. И именно в то время под руководством Гейдара Алиева, великого сына Азербайджана, который тогда являлся главой автономной республики, Нахчыван поставил врага на место и смог защитить свою территорию", - отметил глава нашего государства.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: Armenia had territorial claims against Nakhchivan

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