Президент Азербайджана: Армения делает все, чтобы сохранить неизменным статус-кво, блокирует переговоры

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ "Армения делает все, чтобы сохранить неизменным статус-кво вокруг нагорно-карабахского конфликта, блокирует переговоры".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Выступая президент Азербайджана заявил, что Армения в течение 24 лет игнорирует принятые Совбезом ООН резолюции касательно нагорно-карабахского конфликта и не несет ответственности за это.

"Обычно резолюции выполняются в течение нескольких дней, а тут они остаются невыполненными на протяжении 24 лет. Это подход двойных стандартов, он неприемлем", - заявил И.Алиев.

Он подчеркнул, что остающиеся по сей день оккупированными территории являются исторической частью Азербайджана, и Армения проводит политику этнической чистки в оккупированных районах.

По его словам, Армения делает все, чтобы сохранить неизменным статус-кво, тогда как сопредседатели МГ ОБСЕ неоднократно заявляли, что он неприемлем.

По его словам, отсутствие международной реакции и давления на действия агрессора-Армении - это проявление двойных стандартов.

"Такой подход создает иллюзию, что Армения может продолжать свою политику террора", - заявил президент Азербайджана.