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Президент: Азербайджан всегда придавал большое значение участию в работе СНГ

Президент: Азербайджан всегда придавал большое значение участию в работе СНГ Азербайджан всегда придавал большое значение участию в работе СНГ.
Внешняя политика
11 октября 2023 г. 18:04
Президент: Азербайджан всегда придавал большое значение участию в работе СНГ

Азербайджан всегда придавал большое значение участию в работе СНГ.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ 11 октября.

Отметив, что по всем направлениям существуют очень тесные контакты, в том числе в сфере укрепления безопасности, глава государства заявил: "В нынешней сложной международной обстановке ваша работа, а также взаимодействие между коллегами приобретают особую важность, поскольку угрозы растут, появляются новые очаги нестабильности, и от оперативной работы ваших структур во многом зависит и стабильность, и безопасность наших стран".

Особо подчеркнув необходимость постоянного обмена оперативной информацией, президент Азербайджана сказал: "Информация имеет важное значение, в том числе с точки зрения оперативности ее получения и реакции на нее. И, конечно же, тесное взаимодействие между нашими странами создает прекрасные возможности для того, чтобы сотрудничество было искренним, целенаправленным, нацеленным на результат и на ликвидацию либо профилактику возможных угроз".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan has always attached great importance to participation in CIS
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan MDB-nin işində iştirak etməyə həmişə böyük əhəmiyyət verib"

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