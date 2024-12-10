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Президент: Азербайджан вместе с Турцией готов оказать содействие устранению гуманитарных проблем сирийского народа

Президент: Азербайджан вместе с Турцией готов оказать содействие устранению гуманитарных проблем сирийского народа Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что при активной поддержке Турции в Сирии отныне начнется период стабильности, и сказал, что Азербайджан вместе с братской Турцией готов оказать содействие устранению гуманитарных проблем, с которыми сталкивается си
Внешняя политика
10 декабря 2024 г. 18:57
Президент: Азербайджан вместе с Турцией готов оказать содействие устранению гуманитарных проблем сирийского народа

Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что при активной поддержке Турции в Сирии отныне начнется период стабильности, и сказал, что Азербайджан вместе с братской Турцией готов оказать содействие устранению гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал 10 декабря во время телефонного разговора с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе телефонного разговора были затронуты вопросы, касающиеся Южного Кавказа и региона Ближнего Востока, в частности, была обсуждена ситуация, возникшая в Сирии после падения режима Асада.

Главы государств поздравили сирийский народ по этому случаю, выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Сирийского государства.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган с удовлетворением отметил, что Азербайджан и Турция, как и во всех сферах, будут осуществлять совместную деятельность также в вопросе гуманитарной помощи и поддержки сирийскому народу.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Azərbaycan Türkiyə ilə birlikdə Suriyanın humanitar problemlərinin aradan qaldırılmasına dəstək verməyə hazırdır

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