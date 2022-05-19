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Президент: Азербайджан уже не является страной, получающей иностранную помощь или международные кредиты

Президент: Азербайджан уже не является страной, получающей иностранную помощь или международные кредиты "Азербайджан уже не является страной, получающей иностранную помощь или международные кредиты".
Внешняя политика
19 мая 2022 г. 01:56
Президент: Азербайджан уже не является страной, получающей иностранную помощь или международные кредиты

"Азербайджан уже не является страной, получающей иностранную помощь или международные кредиты".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на азербайджано-литовском бизнес-форуме.

"Да, мы берем кредиты, однако привлекаем их только на высокотехнологичные проекты. В то же время мы стали донорами. Мы сами выделяем кредиты. А наши резервы в течение нескольких месяцев могут обнулить внешний долг. Это свидетельствует о хорошем экономическом положении и позволяет, правильно планировать наши дальнейшие реформы", - сказал Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan artıq xarici yardımı və ya beynəlxalq kreditləri alan ölkə deyil"

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