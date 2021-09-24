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Президент: Азербайджан – пример толерантности и мирного существования

Президент: Азербайджан – пример толерантности и мирного существования Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН в формате видеообращения
Внешняя политика
24 сентября 2021 г. 01:44
Президент: Азербайджан – пример толерантности и мирного существования
Президент Ильхам Алиев

"В Азербайджане мы поддерживаем мультикультурализм как образ жизни. Азербайджан- это пример толерантности и мирного сосуществования различных этнических групп и религий".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН в формате видеообращения.

Президент напомнил о Бакинском процессе, который был инициирован в 2008 году, чтобы "укрепить диалог и сотрудничество между мусульманским миром и Европой".

"Межкультурный диалог проходил в Баку регулярно, как глобальная платформа", - подчеркнул Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan tolerantlıq və sülh şəraitində yaşama nümunəsidir"

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