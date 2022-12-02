Президент: Азербайджан придает особое значение дружеским отношениям с ОАЭ

Азербайджан придает особое значение дружеским отношениям с Объединенными Арабскими Эмиратами, основанным на взаимном доверии и поддержке.

Азербайджан придает особое значение дружеским отношениям с Объединенными Арабскими Эмиратами, основанным на взаимном доверии и поддержке.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Объединенных Арабских Эмиратов Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну по случаю национального праздника страны – Дня независимости.

"За минувший тридцатилетний период укрепились отношения между нашими странами, связанными религиозными и культурными корнями, динамично и устойчиво развивалось наше сотрудничество в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Уверен, что мы и впредь продолжим совместные усилия, направленные на дальнейшее развитие наших межгосударственных отношений, расширение сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе", - говорится в тексте письма.