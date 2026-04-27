Президент: Азербайджан и Чехия ведут переговоры по совместному производству военной продукции

Азербайджан закупает у Чехии много продукции военного назначения, и на данном этапе ведутся переговоры по конкретным проектам, связанным с совместным производством.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Выразив уверенность в расширении масштабов этой отрасли, глава государства отметил: "Поскольку Азербайджан обеспечивает свой оборонный потенциал, в том числе за счет местного производства, наше взаимодействие в будущем с такими странами, как Чехия, обладающими большим опытом в этой сфере, имеет особое значение".