    Президент: Азербайджан и Чехия ведут переговоры по совместному производству военной продукции

    Внешняя политика
    27 апреля, 2026
    • 13:37
    Президент: Азербайджан и Чехия ведут переговоры по совместному производству военной продукции

    Азербайджан закупает у Чехии много продукции военного назначения, и на данном этапе ведутся переговоры по конкретным проектам, связанным с совместным производством.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

    Выразив уверенность в расширении масштабов этой отрасли, глава государства отметил: "Поскольку Азербайджан обеспечивает свой оборонный потенциал, в том числе за счет местного производства, наше взаимодействие в будущем с такими странами, как Чехия, обладающими большим опытом в этой сфере, имеет особое значение".

    Prezident: Hərbi təyinatlı məhsulların birgə istehsalı ilə bağlı konkret layihələr üzərində danışıqlar gedir
    President: Negotiations underway on specific projects regarding joint production of military-grade products

