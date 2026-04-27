Президент: Азербайджан и Чехия ведут переговоры по совместному производству военной продукции
Внешняя политика
- 27 апреля, 2026
- 13:37
Азербайджан закупает у Чехии много продукции военного назначения, и на данном этапе ведутся переговоры по конкретным проектам, связанным с совместным производством.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.
Выразив уверенность в расширении масштабов этой отрасли, глава государства отметил: "Поскольку Азербайджан обеспечивает свой оборонный потенциал, в том числе за счет местного производства, наше взаимодействие в будущем с такими странами, как Чехия, обладающими большим опытом в этой сфере, имеет особое значение".
14:42
Доходы Азербайджана от экспорта метанола сократилисьБизнес
14:36
Фото
Дипломаты из Германии посетили ХанкендиВнутренняя политика
14:33
В УМК назвали проявлением враждебности заявление Эчмиадзина о сносе незаконных построек в ХанкендиВнутренняя политика
14:31
Фото
В Агдере состоялась церемония открытия международной регаты "Кубок президента 2026"Индивидуальные
14:28
Фото
В Габале состоялся азербайджано-чешский бизнес-форумВнешняя политика
14:25
Фото
Центр Низами Гянджеви выступил партнером Дельфийского экономического форумаВнешняя политика
14:19
Фото
SOCAR и "Укрнафта" обсудили развитие сотрудничестваЭнергетика
14:08
Фон дер Ляйен: Чтобы снять санкции с Ирана, нужны фундаментальные измененияДругие страны
14:02