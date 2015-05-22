Президент Австрии направил Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Федеральный президент Австрийской Республики Хайнц Фишер направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики - 28 Мая.
Как отмечает Report, в письме говорится:
"Ваше превосходительство,
Очень рад передать Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.
Пользуясь этой приятной возможностью, передаю Вашему превосходительству пожелания крепкого здоровья, процветания, а азербайджанскому народу – еще более благополучной жизни".
News DepartmentАвтор новости
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