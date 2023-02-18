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Президент: Армения около 30 лет оккупировала азербайджанские земли, но никакие санкции по отношению к ней не применялись

Президент: Армения около 30 лет оккупировала азербайджанские земли, но никакие санкции по отношению к ней не применялись Армения около 30 лет оккупировала азербайджанские земли, но никакие санкции по отношению к ней не применялись.
Внешняя политика
18 февраля 2023 г. 22:26
Президент: Армения около 30 лет оккупировала азербайджанские земли, но никакие санкции по отношению к ней не применялись

Армения около 30 лет оккупировала азербайджанские земли, но никакие санкции по отношению к ней не применялись.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе".

"Около 30 лет наши земли находились под армянской оккупацией. Премьер-министр Гарибашвили отметил, что в 2008 году, после российско-грузинской войны, против России не было введено никаких санкций. Но я тоже могу сказать, что Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана, нарушила международное право и не выполняла резолюции Совета Безопасности ООН на протяжении 27 лет. И никаких санкций по отношению к ним не применялось", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan torpaqlarını 30 ilə yaxın işğalda saxlayan Ermənistana qarşı heç bir sanksiya tətbiq edilməyib"

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