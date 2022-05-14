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Президент Алиев: Турция поддерживала Азербайджан вплоть до последней минуты войны

Президент Алиев: Турция поддерживала Азербайджан вплоть до последней минуты войны "До последней минуты войны, пока наш флаг не был поднят над городом Шуша, Турция всегда поддерживала нас, была нашей опорой. Азербайджанский народ никогда не забудет этого братства".
Внешняя политика
14 мая 2022 г. 16:58
Президент Алиев: Турция поддерживала Азербайджан вплоть до последней минуты войны

"До последней минуты войны, пока наш флаг не был поднят над городом Шуша, Турция всегда поддерживала нас. Азербайджанский народ никогда не забудет этого братства".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия аэропорта Ризе-Артвин в турецком городе Ризе.

"И сегодня мы вместе. Мы работаем плечом к плечу в деле восстановления Карабаха. Тысячи наших турецких братьев сегодня работают в Азербайджане на восстановление Карабаха", - подчеркнул президент.

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Версия на английском языке President: "Turkiye backed us until our flag was hoisted in Shusha"
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Şuşada bayrağımız ucalana qədər Türkiyə bizim arxamızda idi"

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