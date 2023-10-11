Президент Алиев: Азербайджан всячески пытался решить карабахский вопрос мирный путем

Азербайджан всячески пытался решить карабахский вопрос мирный путем, но все надежды рухнули в 2019 году после провокационного, необдуманного и самоубийственного заявления премьера Армении, что "Карабах – это Армения, и точка".

Азербайджан всячески пытался решить карабахский вопрос мирный путем, но все надежды рухнули в 2019 году после провокационного, необдуманного и самоубийственного заявления премьера Армении, что "Карабах – это Армения, и точка".

Как сообщает Report, об этом сказал 11 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая участников 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

"Мы были участниками долгого и бесплодного переговорного процесса под эгидой ОБСЕ. И, кстати, то, что этот конфликт не был урегулирован, еще говорит и о том, что ОБСЕ необходима большая трансформация. Также в лице этого конфликта мы видим и неспособность Организации Объединенных Наций использовать свой авторитет и свои рычаги, поскольку хоть и были приняты четыре резолюции Совета Безопасности ООН, требовавшие немедленного вывода армянских сил с азербайджанской территории, они на практике не были реализованы", - заявил глава государства.

По его словам, Азербайджан ждал долго, надеялся.

"Я с 2004 года участвовал в переговорах на разных этапах, но, к сожалению, все надежды рухнули в 2019 году. Тогда премьер-министр Армении заявил, что "Карабах – это Армения, и точка". Тем самым положил конец всем переговорам и сделал их совершенно бессмысленными. Не говоря о том, что это было открытой территориальной претензией к суверенному Азербайджанскому государству, потому что ни одна страна мира, включая Армению, так называемую "Нагорно-Карабахскую республику" не признала. То есть этот провокационный, необдуманный, я бы сказал, самоубийственный, как выяснилось, шаг армянского руководства и другие провокационные действия, в том числе и военного характера, привели к тому, что в сентябре 2020 года началась Вторая Карабахская война, которая продлилась 44 дня и закончилась полным разгромом армии Армении и восстановлением территориальной целостности Азербайджана", - отметил президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что при посредничестве Российской Федерации и лично президента Владимира Путина было подписано трехстороннее Заявление в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года, по которому остающиеся под оккупацией территории районов, прилегающих к бывшему Нагорно-Карабахскому региону, также были возвращены Азербайджану, а в регион были введены силы российского миротворческого контингента.