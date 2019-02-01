Президент Албании посетит Азербайджан

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В марте Баку посетит президент Албании Илир Мета.

Как сообщает Report, он примет участие на предстоящем 14-16 марта при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви VII Глобальном бакинском форуме.

Отметим, что президент Албании Илир Мета присутствовал также на прежних форумах в Баку. Уже более 5 лет между Международным центром Низами Гянджеви и правительством Албании существует тесное сотрудничество.

Прежние три президента страны - Буяр Нишани, Реджеп Мейдани и Сали Бериша являются членами центра.

Напомним, что на форуме ожидается участие 450 гостей из более чем 70 стран мира. Темой VII Глобального бакинского форума будет "Новая внешняя политика мира". На мероприятии примут также участие нынешние главы государств и правительств ряда стран.