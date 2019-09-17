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Президент Афганистана посетит Азербайджан

​Президент Афганистана посетит Азербайджан

Президент Афганистана Ашраф Гани планирует посетить Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом посол Афганистана в Азербайджане Хейруллах Спеленай заявил на официальном приеме по случаю 100- летия независимости страны.

По словам дипломата, президент вместе с министром иностранных дел этой страны Салахуддином Раббани посетит Баку для участия на саммите Движения неприсоединения 25-26 октября.

Посол также отметил, что "саммит Движения неприсоединения в Баку укрепит международное единство в борьбе с терроризмом".

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