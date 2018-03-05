Пресса США: Армения учинила в Ходжалы геноцид против азербайджанского народа

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В выпуске от 2 марта газеты Hoy Los Angeles, являющейся испаноязычной версией авторитетного американского издания Los Angeles Times, вышла статья главного редактора данного издания Алехандро Масиела об армяно-азербайджанском конфликте, Ходжалинском геноциде и проведенном несколько дней назад в Сенате штаба Калифорния слушания против Азербайджана и Турции.

Об этом Report сообщили в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Газета Hoy Los Angeles, имеющая миллионный тираж, самое авторитетное испаноязычное издание в США.

Во всех США проживает 55 млн испаноязычного населения, в Калифорнии – 15 млн, в Лос-Анджелесе – 5 млн, авторитет испаноязычной общины в политической и экономической жизни США растет день ото дня.

Сообщив в статье про армяно-азербайджанский конфликт и Ходжалинский геноцид, автор подчеркнул, что азербайджанские территории оккупированы вооруженными силами Армении, что в Ходжалы Армения учинила геноцид в отношении большого числа невинных азербайджанцев, в целом, в результате агрессии Армении более 1 млн азербайджанцев остались без крова.

А.Масиел сообщил, что Армения до сих пор не выполнила четыре резолюции Совбеза ООН, осуждающих агрессию против нашей страны. Он выделил, что ряд других авторитетных международных организаций также принял соответствующие резолюции, в которых отмечается агрессия признанной захватчиком Армении против Азербайджана, совершение этнической чистки и преступлений против человечности.

Также А.Масиел коснулся проведенного несколько дней назад в Сенате штаба Калифорния слушания против Азербайджана и Турции, отметил, что данное слушание не дало результата, которого ожидало армянское лобби.

Он отметил, что из 40 имеющихся в Калифорнии сенаторов только двое приняли участие в слушании, члены азербайджанской общины в Калифорнии приняли участие в слушании и подняли различные вопросы, уточнили, почему Сенат не осуждает погромы, которые армяне совершили против азербайджанцев, обвинили ведущего слушание сенатора Энтони Портантино в одностороннем подходе к вопросу. Сам сенатор всячески уклонялся от ответов на вопросы.

В завершении автор подчеркнул, что при обсуждении армяно-азербайджанского конфликта Сенату Калифорнии следует оставаться верным принципу справедливости и в обязательном порядке выслушать мнение обеих сторон.