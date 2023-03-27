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Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ

Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета Европейского союза Шарлю Мишелю, а также Парламентской Ассамблее Совета Европы и призвала эти структуры обеспечить право западных азербайджанцев на возвращение.
Внешняя политика
27 марта 2023 г. 14:52
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ

Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета Европейского союза Шарлю Мишелю, а также Парламентской Ассамблее Совета Европы и призвала эти структуры обеспечить право западных азербайджанцев на возвращение.

Об этом в заявлении Report сказала пресс-секретарь Общины Западного Азербайджана Ульвия Зульфигар.

Она сказала, что Община ждет ответа на обращения как от президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля, так и от Парламентской Ассамблеи Совета Европы: "Возвращение западных азербайджанцев - это вопрос прав человека, и уставы каждой из упомянутых международных организаций содержат пункты и обязательства по этим правам. Поэтому они должны ответить на наше обращение, связанное с обеспечением прав сотен тысяч западных азербайджанцев, они не могут проигнорировать его".

У.Зульфигар подчеркнула, что все азербайджанцы, изгнанные с территории нынешней Армении, должны вернуться на свои земли: "Депортация - преступление против человечности. Сотни тысяч наших соотечественников, чьи фундаментальные права человека нарушены, должны вернуться в свои дома, на земли, где они родились".

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Версия на английском языке Spokesperson: Western Azerbaijan Community waiting for response from President of European Council and PACE
Версия на азербайджанском языке Sözçü: “Qərbi Azərbaycan İcması Aİ Şurasının Prezidentindən və AŞPA-dan cavab gözləyir”

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