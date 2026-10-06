Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Премьер Британии заинтересован в выводе отношений с Азербайджаном на новый уровень

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2026
    • 16:35
    Премьер Британии заинтересован в выводе отношений с Азербайджаном на новый уровень

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заинтересован в выводе отношений с Азербайджаном на новый уровень.

    Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил журналистам государственный министр по торговле Министерства предпринимательства, инноваций, науки и торговли Великобритании лорд Анас Сарвар.

    "Азербайджан и Великобритания наладили очень прочные и давние отношения. Премьер-министр Великобритании твердо намерен вывести их на новый уровень, и президент Азербайджана также полон решимости углублять отношения между народами Великобритании и Азербайджана", - сказал он.

    Говоря о создании двусторонней рабочей группы, Сарвар отметил, что две страны хотят добиться результатов и приступить к работе.

    "Поэтому мы сразу начнем работу над созданием рабочей группы. Мы сразу приступим к работе, чтобы еще больше укрепить связи между народами наших стран и усилить отношения между правительствами. Но, что особенно важно, я хочу видеть укрепление деловых связей между Великобританией и Азербайджаном", - подчеркнул он.

    Сарвар также отметил позитивную динамику в сотрудничестве области инвестиций. Он добавил, что Британия заинтересована в увеличении объемов взаимных инвестиций с Азербайджаном.

    Кроме того британский министр подчеркнул наличие значительного потенциала для сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, искусственного интеллекта и цифровых технологий.

    "Президент Азербайджана поставил задачу развивать дата-центры здесь, в Азербайджане. Мы считаем, что можем оказать поддержку благодаря нашему опыту, знаниям и инвестиционным возможностям - и все это прекрасно. Но я также хочу видеть более тесное академическое сотрудничество между нашими двумя странами. Кроме того, я хочу, чтобы больше британских туристов приезжали в Азербайджан, укрепляя наши связи", - добавил он.

    Энди Бернем Анас Сарвар Азербайджано-британские отношения
    Britaniyanın Baş naziri Azərbaycanla münasibətləri yeni səviyyəyə çıxarmaq niyyətindədir
    UK PM interested in next-level relations with Azerbaijan
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    07:14

    Трамп заявил, что Путин не поверил в урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном

    Другие страны
    06:42

    Трамп пообещал в ближайшее время урегулировать российско-украинский конфликт

    Другие страны
    06:18

    США направят помощь Панаме после разрушительного землетрясения

    Другие страны
    05:55

    В США более 170 тыс. потребителей остались без света из-за приближения урагана "Исаиас"

    Другие страны
    05:23

    Китай вывел на орбиту новую группу спутников связи SatNet

    Другие страны
    04:47

    В Турции с 1 ноября введут ограничения на использование соцсетей детьми

    В регионе
    04:19

    Трамп допустил нанесение массированных ударов по Ирану до выборов в США

    Другие страны
    03:51

    Главный тренер "Барселоны" назвал Ямаля будущим лучшим футболистом мира

    Другие страны
    03:25

    Трамп допустил встречу с Мелони на саммите G20 в Майами

    Другие страны
    Лента новостей