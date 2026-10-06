Премьер Британии заинтересован в выводе отношений с Азербайджаном на новый уровень

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заинтересован в выводе отношений с Азербайджаном на новый уровень.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил журналистам государственный министр по торговле Министерства предпринимательства, инноваций, науки и торговли Великобритании лорд Анас Сарвар.

"Азербайджан и Великобритания наладили очень прочные и давние отношения. Премьер-министр Великобритании твердо намерен вывести их на новый уровень, и президент Азербайджана также полон решимости углублять отношения между народами Великобритании и Азербайджана", - сказал он.

Говоря о создании двусторонней рабочей группы, Сарвар отметил, что две страны хотят добиться результатов и приступить к работе.

"Поэтому мы сразу начнем работу над созданием рабочей группы. Мы сразу приступим к работе, чтобы еще больше укрепить связи между народами наших стран и усилить отношения между правительствами. Но, что особенно важно, я хочу видеть укрепление деловых связей между Великобританией и Азербайджаном", - подчеркнул он.

Сарвар также отметил позитивную динамику в сотрудничестве области инвестиций. Он добавил, что Британия заинтересована в увеличении объемов взаимных инвестиций с Азербайджаном.

Кроме того британский министр подчеркнул наличие значительного потенциала для сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, искусственного интеллекта и цифровых технологий.

"Президент Азербайджана поставил задачу развивать дата-центры здесь, в Азербайджане. Мы считаем, что можем оказать поддержку благодаря нашему опыту, знаниям и инвестиционным возможностям - и все это прекрасно. Но я также хочу видеть более тесное академическое сотрудничество между нашими двумя странами. Кроме того, я хочу, чтобы больше британских туристов приезжали в Азербайджан, укрепляя наши связи", - добавил он.