Премьер-министры Азербайджана и Беларуси обсудили перспективы сотрудничества

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял находящегося в нашей стране с визитом премьер-министра Беларуси Романа Головченко.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял находящегося в нашей стране с визитом премьер-министра Беларуси Романа Головченко.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В ходе встречи было отмечено, что между Азербайджаном и Беларусью существует диалог на высоком уровне, выражено удовлетворение развитием связей в различных сферах, в частности в экономической, торговой, промышленной, сельскохозяйственной, транспортно-транзитной и др.

Личные отношения на уровне глав государств были расценены как важный фактор в развитии азербайджано-белорусских связей.

Было отмечено, что несмотря на негативное влияние пандемии коронавируса, в 2021 году товарооборот между странами возрос.

Также была отмечена важность успешно реализованных совместных промышленных проектов.

На встрече также были обсуждены вопросы, связанные с перспективами двустороннего сотрудничества в экономической, торговой, промышленной, энергетической, сельскохозяйственной, инвестиционной, туристической и других сферах.

В завершение встречи с участием премьер-министров были подписаны азербайджано-белорусские документы.