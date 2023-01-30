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Премьер-министр Венгрии: В 2010 году мы находились в поиске друзей и приняли решение двигаться в сторону Азербайджана

Премьер-министр Венгрии: В 2010 году мы находились в поиске друзей и приняли решение двигаться в сторону Азербайджана В 2010 году Венгрия приняла очень важное решение. Мы взглянули на мир, чтобы определить, где можем найти стратегических партнеров. Мы находились в поиске не только финансовых интересов, а более крепкой дружбы, потому что НАТО, Европейский Союз – все это п
Внешняя политика
30 января 2023 г. 23:30
Премьер-министр Венгрии: В 2010 году мы находились в поиске друзей и приняли решение двигаться в сторону Азербайджана

В 2010 году Венгрия приняла очень важное решение. Мы взглянули на мир, чтобы определить, где можем найти стратегических партнеров. Мы находились в поиске не только финансовых интересов, а более крепкой дружбы, потому что НАТО, Европейский Союз – все это прекрасно, но они уже утратили былую привлекательность.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии на официальном обеде в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Отметив, что в 2010 году они приняли решение двигаться в сторону Азербайджана, премьер-министр сказал, что именно тогда началась его дружба с президентом Ильхамом Алиевым и первой леди.

"Как вам известно, по мнению венгерских историков, в ходе длительного похода с восточной стороны Уральских гор мы провели определенное время на территории современного Азербайджана. Именно поэтому мы признательны Президенту Алиеву за поддержку присоединения Венгрии к Организации тюркских государств в качестве наблюдателя, потому что между двумя странами есть культурное сходство. Оно не так очевидно, потому что с определенного времени мы стали христианами, а Азербайджан смог сохранить свою мусульманскую идентичность", - подчеркнул Виктор Орбан.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstanın Baş naziri: "Biz 2010-cu ildə dostlar axtararkən Azərbaycana tərəf getməyə qərar verdik"

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