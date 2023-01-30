Премьер-министр Венгрии: В 2010 году мы находились в поиске друзей и приняли решение двигаться в сторону Азербайджана

Премьер-министр Венгрии: В 2010 году мы находились в поиске друзей и приняли решение двигаться в сторону Азербайджана

В 2010 году Венгрия приняла очень важное решение. Мы взглянули на мир, чтобы определить, где можем найти стратегических партнеров. Мы находились в поиске не только финансовых интересов, а более крепкой дружбы, потому что НАТО, Европейский Союз – все это п

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