Премьер-министр Великобритании направил письмо президенту Азербайджана

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Уважаемый Президент Алиев.

Передаю Вам наилучшие пожелания в связи с Бакинской энергетической неделей. В то время, когда существуют два актуальных вызова, такие как борьба с изменением климата и усиление энергетической безопасности, как никогда важно, что Бакинская энергетическая неделя собирает международных интеллектуальных лидеров, представляющих государственный и частный секторы.

Азербайджан, являющийся надежным энергетическим партнером, играет важную роль в мировом энергетическом ландшафте. Приверженность Азербайджана вопросу увеличения объемов транспортировки природного газа в Европу до 20 миллиардов кубометров к 2027 году вносит вклад в энергетическую безопасность Европы. Диверсификация поставок важна с точки зрения прекращения использования Россией энергии в качестве геополитического оружия.

Я также приветствую Ваши усилия по развитию огромного потенциала возобновляемых источников энергии Азербайджана и превращению его в экспортера "зеленой" энергии. Ваши планы по расширению сотрудничества с европейскими партнерами в области энергетического перехода станут ключом к достижению этих целей. Особенно многообещающими являются создание первого Консультативного совета по "зеленой" энергии Южного газового коридора и проект черноморского подводного кабеля, целью которого является передача возобновляемой электроэнергии из Азербайджана в Европу.

В течение последних двух лет Соединенное Королевство поддерживает энергетический переход Азербайджана посредством программ по наращиванию возможностей и повышению осведомленности. Эти инициативы не только способствуют более устойчивому энергетическому будущему Азербайджана, но и помогают повысить устойчивость к последствиям изменения климата. В рамках Бакинской энергетической недели мы представим новую публикацию, в которой будут собраны ключевые идеи некоторых из этих инициатив. В ней будет рассказано о том, как британские компании могут поддержать Азербайджан в преодолении определенных проблем, связанных с энергетическим переходом.

Пользуясь этой возможностью, еще раз подчеркиваю приверженность Великобритании сотрудничеству с Азербайджаном и международными партнерами в энергетическом секторе с целью ускорения наших коллективных усилий в области перехода на чистую энергию и борьбы с изменением климата.

Надеюсь, что Бакинская энергетическая неделя пройдет с огромным успехом".